Vanessa Claudio fue hospitalizada de emergencia luego de una intoxicación

La ex conductora de El poder del amor Vanessa Claudio regresó a TV Azteca luego de tres años, esta vez como presentadora de Al extremo, espacio en el que laboraba Carmen Muñoz y Annette Cuburu. Sin embargo, dicha noticia no fue la que llamó la atención de sus seguidores, sino el hecho de ser llevada de emergencia a un hospital.

Ella apareció en sus historias de Instagram acostada en una cama de hospital con su brazo canalizado y portando una bata con corazones, publicación en la que, además, indica que próximamente está de regreso en el programa que conduce.

¿Qué dijo Vanessa Claudio?

“Chicos, no estaré en Al Extremo! Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome. Igual sintonicen y nos vemos el lunes”, detalló en su cuenta de Instagram. El periodista Álex Kaffie también habló sobre la situación que estaba atravesando la conductora y señaló que la causa se debió a que comió un alimento en mal estado.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde Vanessa Claudio señaló que debido a problemas en su salud se ausentó en Al extremo. Foto: Captura / Instagram

“Se encuentra internada en un nosocomio tras presentar fuerte cuadro de intoxicación después de ingerir pescado”, expresó el periodista desde su cuenta de Instagram.

Vanessa Claudio recibe criticas por su físico

La conductora Vanessa Claudio fue víctima de críticas por parte de diversos cibernautas, quienes señalaban que su rostro lucía hinchado. “Cómo se deformó su bello rostro, se está pareciendo a Lyn May”, “Vane!!! Tu cara, qué le pasó?? Siempre tan linda… No caigas en los excesos por favor. No los necesitas”, “Ya se botoxeó toda”, fueron algunos de los comentarios en sus redes sociales.