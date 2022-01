Tula recibió la dosis de refuerzo contra la COVID-19: “Las vacunas funcionan”

Los seguidores de En boca de todos mostraron su preocupación en los últimos días luego de que Tula Rodríguez y Maju Mantilla se ausentaran por dos días consecutivos del programa. Ambas conductoras fueron reemplazadas por Marianita y Alejandra Baigorria, pero ningún integrante del espacio televisivo daba cuenta alguna del motivo de sus faltas, hasta que el último viernes la propia Tula expuso sus razones.

La presentadora explicó que ella y su compañera se sometieron a una prueba de descarte contra la COVID-19 que arrojó positivo en el caso de la exreina de belleza. Ante el contagio, Maju no presenta síntomas de gravedad y se encuentra cumpliendo con el aislamiento que indica el protocolo sanitario.

Tula Rodríguez se aplica la tercera dosis contra la COVID-19

En ese sentido y aprovechando que no se contagió, Tula Rodríguez asistió a uno de los centros de vacunación de Lima para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La conductora se mostró muy emocionada y aprovechó en animar a sus seguidores a aplicarse este fármaco.

“Hoy me voy a vacunar la tercera dosis de Pfizer. Aquí estoy con ella que está feliz porque para ella han dicho que aún no, así que hay que respetar la normativa de aquí de Perú. Si dicen que no hay tercera para su edad, pues no hay, pero para mí sí. De verdad que las vacunas funcionan, mucha gente contagiada con pocos síntomas”, indicó en su cuenta de Instagram.

Más adelante, Tula Rodríguez explicó que, a partir de los próximos días, se hará oficial la nueva disposición del Gobierno que exigirá a las personas mayores de 40 años contar con las tres dosis de la vacuna para ingresar a cualquier espacio cerrado.

Tula Rodríguez manda mensaje a Maju Mantilla tras contraer COVID-19

“Lo único que nos queda decir en el programa es que, Maju, tu espacio es solo tuyo. Te esperamos con mucho amor. Gloria a Dios que está sin síntomas, que estás bien, qué estás fuerte, que tienes las tres vacunas. Aquí tus compañeros te abrazamos y te queremos”, indicó en su reaparición en En boca de todos.