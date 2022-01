Tepha Loza desmiente romance con Ignacio Baladán: “No tengo interés en salir con nadie”

Tepha Loza se pronunció en redes sociales sobre las últimas especulaciones de un posible romance con Ignacio Baladán. La ex chica reality fue muy precisa con su respuesta ante las dudas de sus seguidores y negó rotundamente tener más que una amistad con el repostero. Además, dejó en claro que lo ve como un compañero de trabajo.

Para dar fin a los rumores, la modelo manifestó que no está es búsqueda de pareja porque se encuentra dedicada a sus proyectos. “No, no estoy saliendo con nadie, el mercado está pobre, amigos. Pero no, no tengo interés en salir con nadie ahorita, estoy enfocada al 100% en mis cosas”, contestó en sus historias de Instagram.

Antes de confirmar que no la verán en una relación amorosa, la menor de las Loza reveló tener una simple amistad con el uruguayo. “Chicos, Ignacio solamente es mi amigo, un compañero de trabajo. Hace tiempo que no lo veo” , expuso. “Me lo crucé hace poquito en un evento y al día siguiente ya estaban especulando que yo salía con él. O sea, no entiendo, no puedo conversar, no puedo tener amigos. Si yo me tomo foto con alguien, ¿ya?”, agregó.

Modelo asegura que Pancho Rodríguez es parte de su pasado

En entrevista con América espectáculos, Tepha Loza contó que se lleva muy bien con Pancho Rodríguez, ya que eran compañeros en el programa de Esto es guerra. Además, recalcó que cada quien hace su vida. “Hay respeto, cordialidad y compañerismo por el tema de la competencia porque estamos en el mismo equipo, pero, más allá de eso, cada uno tiene su vida”, expresó.

Ignacio Baladán no descarta posible relación sentimental con Tepha Loza

Hace unas semanas, Ignacio Baladán no descartó en un futuro tener un romance con Tepha Loza pese a que ella lo negó rotundamente. “A ‘Tefita’ la quiero mucho, por ahora no hay nada, pero sí, nunca digo que no. No sé en qué anda, la vi en un evento con otros influencer y le mando un beso. Espero verla en EEG”, contó para las cámaras de +Espectáculos.