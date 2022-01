Tepha Loza cuenta que aún no conoce a la segunda hija de Melissa: “No ha habido momento”

Luego del conmovedor abrazo en el set de Esto es guerra, Tepha Loza asegura que se lleva muy bien con su hermana mayor, Melissa.

Tepha Loza detalló que para Navidad intercambiaron mensajes con su hermana Melissa. Foto: composición Tepha Loza, Melissa Loza/Instagram

La reconciliación protagonizada por las hermanas Melissa y Tepha Loza durante el programa Esto es guerra conmovió a los presentes en el set de televisión. Desde ese entonces, las chicas reality se han mostrado más unidas que nunca e, incluso, la menor de las Loza reveló estar muy ansiosa de conocer a la segunda hija de la popular ‘Diosa’; sin embargo, aún no se ha dado este encuentro. En un momento de interacción con sus seguidores, la influencer jugó a preguntas abiertas con los cibernautas para despejar dudas sobre su futuro en la televisión. Ante esto, un usuario le consultó sobre su amiste con la modelo. “¿Cómo va tu relación de hermana con Meli? Me hicieron llorar mucho el día de su reconciliación en EEG”, escribieron. De inmediato, la joven se pronunció por medio de sus historias de Instagram para responder con un pequeño video. “Bueno, sí, estamos bien, para fiestas nos escribimos, sé que está de viaje. No ha habido momento para juntarnos, me muero por conocer a mi sobrina , pero bueno, ya se dará en algún momento”, mencionó. PUEDES VER: Tepha Loza dedica emotivo mensaje a su madre: “Gracias por darme el apoyo que tanto necesitaba” Modelo envía reflexivo mensaje por fiestas navideñas En Navidad, los personajes de la farándula peruana no faltaron en sus redes sociales para enviar los mejores saludos por fiestas de fin de año a sus seguidores. En esta ocasión, Tepha Loza escribió un emotivo mensaje en el cual resalta las situaciones difíciles por las que atraviesan diferentes familias peruanas. “Qué difícil y doloroso es ver tanta gente que sufre y la lucha por llevar un pan a la mesa. Cómo te puede cambiar la manera de pensar viendo estos casos. A veces lloramos absurdamente por no tener la cartera, el carro y tantas cosas materiales. Por eso valoremos todo o lo poco que podamos tener”. Tepha Loza brinda conmovedor mensaje por Instagram. Foto: Tepha Loza/Instagram Melissa y Tepha Loza ganan premio por protagonizar reconciliación Durante la premiación de Esto es guerra, la producción recordó la vez que las hermanas se pidieron perdón en vivo tras seis años de haber estado distanciadas. Por tal motivo, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz revelaron como ganadoras a las nominadas Melissa y Tepha Loza en la categoría El momento más emotivo, donde competían con el retorno de Elías Montalvo al programa y el discurso de Yaco Eskenazi con la llegada de su segundo hijo. “Ese día fue muy especial, muy emotivo, nunca lo voy a olvidar, gracias a Peter (Fajardo) que fue parte de eso. Estoy feliz y no voy a llorar, las cosas se van a ir dando poco a poco”, exhortó la menor de las hermanas al recoger el galardón. Melissa y Tepha Loza reciben premio en Esto es guerra. Foto: captura/América TV

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa