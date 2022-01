Shirley Cherres tras complicaciones por COVID-19: “Espero pronto darles mejores noticias”

Shirley Cherres es otra de las figuras de la farándula peruana que integra la lista de contagios por coronavirus a inicio del 2022. Aunque la animadora no la está pasando nada bien luego de enterarse que dio positivo a la COVID-19, ya que por medio de sus redes sociales ha revelado cuál es su estado de salud en la actualidad.

La modelo agradeció a sus seguidores por sus mensajes y por preocuparse por ella, pero aseguró que su saturación no es estable. “Voy día 11 con COVID-19, tengo asma bronquial desde niña, por eso me he cuidado mucho. Tengo fiebre todos los días, dolor de cabeza y mi saturación a veces sube y baja. Estoy muy nerviosa porque todos hemos perdido familiares y amistades”, inicia su post en Instagram.

Además, la exporrista cumple con la cuarenta para evitar contagiar a sus familiares. “Tengo miedo, es verdad. (...) Estoy siendo tratada en mi casa, en el primer piso, en cuarenta y mi familia está en el segundo piso, ya que ellos están bien y, por mucho que los amo, estoy mejor así. Cuídense mucho, espero pronto darles mejores noticias”.

Shirley Cherres lleva 11 días con los síntomas de la COVID-19. Foto: Shirley Cherres/Instagram

Animadora critica contenido de Nicola Porcella en OnlyFans

El exintegrante de Esto es guerra Nicola Porcella abrió su cuenta en la plataforma. Sin embargo, tras su debut, Shirley Cherres apareció en redes sociales para criticar el contenido del ex chico reality en OnlyFans. Para la modelo, en las fotos del influencer no hay nada que le llame la atención. “No tiene nada interesante que mostrar”, escribió para el portal de Instarándula.

Shirley Cherres también promociona contenido en OnlyFans. Foto: Instagram

Shirley Cherres con oxígeno tras contagiarse de coronavirus

En los primeros días de haber contraído COVID-19, Shirley Cherres contó tener problemas con la oxigenación porque sufre de asma desde la infancia. “Llevo seis días desde que di positivo y se me ha complicado porque tengo asma desde niña. Me falta el aire y tengo que estar con oxígeno en las noches porque baja mi saturación”, precisó para Trome.