Roger del Águila tras su regreso a la televisión: “Ya no quería este ritmo tan fuerte en mi vida”

En el estreno de Esto es Habacilar el pasado 24 de enero, Roger del Águila fue presentado como el primer conductor del nuevo formato de Habacilar. Tras ello, anunciaron que tendría como compañera a Johanna San Miguel. Lo llamativo del popular ‘Chivito’ es que reapareció en la pantalla chica, ya que en un momento aseguró que no deseaba regresar a la televisión debido a que se había alejado totalmente de la farándula.

El también productor contó detalles de su experiencia como conductor luego de estar una semana en la cabeza del espacio juvenil. “Todo fue muy rápido, pero estoy contento, un poco ya no quería este ritmo tan fuerte en mi vida ; sin embargo, lo acepto, ya no agrado a los hombres, agrado a cristo Jesús”, declaró para Trome.

Por otro lado, recordó cómo fue que decidió la oferta de Mariana Ramírez del Villar. “(...) Cuando me dijo para hacer el programa, respondí que era el mismo de antes, pero ahora creo en Jesús y le sirvo. Ella me dijo: ‘la gente está sin dinero y con el canal queremos regalar dinero a la gente’, entonces miré al cielo, porque estaba en un mercado, miré a la gente y escuché una voz interior que me decía: ‘haz que se rían y recuerda ya no agradas a los hombres solo a Jesús’; y acepté”.

Conductor rompe billete de S/100 para premiar a equipos que empataron

En la edición de Esto es Habacilar del jueves 27 de enero, Roger del Águila sorprendió a todos al romper un billete de 100 soles para repartirlo entre dos equipos que empataron en una de las competencias del programa. Ambos grupos se disputaban los 500 soles, pero terminaron iguales y debían recibir 250 cada uno; pero, no había billetes de 50 soles. “Así es, Roger, ustedes han empatado y serán S/250 para cada equipo. Bueno, en el corte lo arreglamos”, contó Paloma Fiuza. De inmediato, el presentador dijo. “Tranquila, ahorita lo arreglamos”, antes de romper el billete frente a todos.

Roger del Águila responde fuertemente a sus críticos

Luego de tomar la conducción del nuevo programa de América TV, Roger del Águila ha sido muy criticado por los cibernautas. Sin embargo, el conductor arremetió contra sus detractores en su cuenta de Instagram. “Te das cuenta ahora que siempre debes saber qué terreno pisas, lo más importante es que el pueblo está ganando dinero (…), pero al idiota no le importa eso, solo le importa su opinión, antes que nada, por eso es idiota, pero te digo algo, queda muy poco tiempo, y no me refiero a lo terrenal, arrepiéntete nomás, y déjate de tonterías”.