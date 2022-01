Ricardo Morán: “Tener razón es algo que estoy aprendiendo con la edad”

Desde que irrumpió como el temido jurado de los realities de Latina, Ricardo Morán se hizo querer y otras veces no tanto. Desde esta noche, es parte de ‘Perú tiene talento’. “Soy multitask y, aunque estoy en mi año sabático, tengo varios podcast, he sacado un libro, manejo Rayo en la Botella y ahora estoy con el reality. Además, soy padre de mellizos y le estoy haciendo un juicio a la Reniec. Sí, todo eso en mi año sabático (ríe a carcajadas). Definitivamente estoy mal de la cabeza”.

¿Cómo va el tema de la Reniec?

De Reniec ya tuve todas las respuestas que necesitaba. Durante dos años hemos presentado las inscripciones, las observaron, las volvimos a presentar, nos la negaron. Apelamos, nos dijeron que no. Ahora, lo que hemos presentado es una acción de amparo al poder judicial. Tenemos que esperar que lo admitan y se asigne un juez para empezar con el proceso. Recién ahí tendré novedades.

¿Buscas que se cambie el Código Civil?

Lo que quisiera finalmente es que el Código Civil cambie. Eso tendría que ocurrir, pero eso no lo hace el Poder Judicial, tendrían que hacerlo los congresistas de buen corazón y de espíritu progresista. Eso va a tomar tiempo. Lo que yo estoy pidiendo es una acción de amparo porque se están violando los derechos de Catalina y Emiliano, no los míos. A ellos por ser hijos de peruano les corresponde su ciudadanía. Está en la Constitución y esa es la ley máxima del país y Reniec viola la Constitución. Me pregunto si el Código Civil va a tener más peso que la Constitución. Por eso, es una acción de amparo para protegerlos, que se respete sus derechos constitucionales al ser ciudadanos peruanos y si eso conduce, a futuro, a que algún congresista logre cambiar esa ley, bien.

La frase que tus detractores te ponen en Twitter es que eres egoísta al haber traído al mundo niños por gestación subrogada. ¿Qué les dirías?

Creo que colaborar con darle vida a alguien y traerlo a un entorno amoroso, de respeto y cuidado, no es un acto de egoísmo, sino de amor. Son niños que han venido planeados y deseados por más de trece años. Lo que dice la Constitución y la psicología es que se requiere gente que los ame, cuide, respete y les permita llegar a su máximo potencial. Si eso es con una mamá, bienvenida, con un papá, bienvenido, con una pareja heterosexual bienvenido, si son dos hombres o dos mujeres, bienvenido también. Si es una tía sola con la abuela, igual. El objetivo principal es hacerlos felices. El egoísmo está en la mente de una persona que no quiere que los demás vivan su vida como ellos desean y no dejan de meterse en la vida de otros.

Hace poco respondiste a una persona que dijo que le harían bullying a tus hijos en edad escolar.

Recibo cientos de tweets al día y respondo 5 o 7. Elijo qué responder, sobre todo cuando siento que puede haber una oportunidad de generar un cambio de mirada o de humor. Si alguien me insulta, es probable que no le conteste o lo silencie. En el caso al que haces referencia, no se da cuenta de que está deseando a dos niños de 3 años que la pasen mal y eso no está bien. No puedes desear a alguien que la pase mal. Igual, en el plano político, soy peruano y a mí me conviene que al Perú le vaya bien, no importa quién ganó, la cosa es que nos vaya bien como país. Pero para otros más importante es tener la razón que querer que al Perú le vaya bien. Tener razón es algo que estoy aprendiendo con la edad. Pero desear que a todo el mundo le vaya mejor es más importante que tener la razón o discutir sin sentido. Creo que eso me ha enseñado el año sabático, mi psiquiatra, mi terapia y mis hijos.