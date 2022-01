¿Por qué Sebastián Landa, ‘José Feliciano’, es el favorito a ganar Yo soy grandes batallas?

A pocas horas de la gran final de Yo soy, grandes batallas internacional, te explicamos por qué Sebastián Landa tiene todos los boletos asegurados para consagrarse como el mejor de la temporada.

Sebastián Landa, imitador peruano de José Feliciano en Yo soy. Foto: Sebastián Landa/ Instagram

Este sábado 29 de enero se llevará a cabo la gran final de Yo soy, grandes batallas internacional, en la que cinco competidores darán lo mejor de sí para consagrarse como ganador de la temporada. Los imitadores de Ricardo Montaner, Yuri, Juan Gabriel, Nino Bravo y José Feliciano fueron los que llegaron hasta esta etapa del reality y buscarán convencer al público y al jurado para llevarse el triunfo. En ese sentido, Sebastián Landa, imitador del cantautor nacido en Puerto Rico, parte como el principal favorito para coronarse como el mejor de la competencia. El artista supo pasear su talento en la versión chilena del concurso y estuvo a punto de ganarlo. Ahora pega la vuelta a su país para buscar la corona. PUEDES VER:‘Yo soy: grandes batallas internacional’: No te pierdas el minuto a minuto EN VIVO de la gala final Porque Sebastián Landa, ‘José Feliciano’, es el favorito a ganar Cuenta con el apoyo de sus compañeros A pocas horas de la gran final de Yo soy, grandes batallas internacional, una veintena de cantantes e imitadores se unieron y publicaron un video en el que piden abiertamente a la gente votar por el José Feliciano peruano. Los diversos artistas aseguran que este es el momento para que Sebastián Landa obtenga ese título que tanto se le ha negado. Sebastián Landa, imitador peruano de José Feliciano, en el detrás de cámaras de Yo soy Chile. Foto: Sebastián Landa/ Instagram “Hago este video porque quiero incentivar a todos ustedes a que apoyen a un artista que no solamente admiro, sino que lo quiero muchísimo. Los invito a tener este gesto maravilloso para que nuestro querido ‘José Feliciano’ se lleve el triunfo en esta final”, comentó Jairo Tafur en el video que publicó Landa en su cuenta de Instagram. Es el finalista que más tiempo se mantuvo como consagrado A lo largo de la temporada, los imitadores se fueron y volvieron de sus respectivas sillas de consagrados hasta llegar a esta final. Sin embargo, desde su llegada al set de Yo soy, José Feliciano se mantuvo en su lugar derrotando a cualquier participante que se atreviera a retarlo. Esto se debe a que en toda la competencia nunca perdió una sola batalla y, además, recibió el respaldo total del jurado que, en cada una de sus presentaciones, lo llenaba de elogios. Incluso Janick Maceta llegó a calificarlo como la perfección en la competencia tras una de sus interpretaciones. Los fanáticos de Yo soy piden votar por Sebastián Landa Las redes sociales suelen ser un termómetro de lo que será esta noche en la gran final de Yo soy, grandes batallas. En ellas, miles de seguidores piden al unísono votar por Sebastián Landa para que se corone como el mejor esta noche. Lo hecho por el imitador de José Feliciano ha terminado de convencer a todo el público que se mantendrá atento a las incidencias del programa final de la temporada, en la que su favorito deberá vencer a otros cuartos artistas de gran nivel.

