Phillip Butters regalará un auto a la madre de Christian Cueva tras triunfo de Perú

El presentador, Phillip Butters, cumplirá la promesa que le hizo a Christian Cueva y, en los próximos días, se contactara con su ‘ahijado’ para ultimar los detalles.

Christian Cueva fue una de las grandes figuras en el triunfo de Perú en Colombia. Foto: Willax/FPF

La selección peruana obtuvo un triunfo clave ante Colombia en la ciudad de Barranquilla en lo que significa este complicado camino para obtener un boleto al Mundial de Qatar 2022. El gol ganador fue hecho por Edison Flores casi sobre el final del encuentro, pero toda la jugada previa fue gestada por Christian Cueva, quien se sacó a un colombiano y luego dejó a su compañero de cara al arco tras un pase quirúrgico. Esta actuación del futbolista nacional tendrá una jugosa recompensa. Días atrás, Phillip Butters había anunciado en su programa que le regalará un auto cero kilómetros a la madre del jugador. El conductor aseguró que si Perú clasificaba a la Copa del Mundo le entregaría un vehículo pero, al parecer, este compromiso se adelantará tras la victoria histórica en tierras cafeteras. PUEDES VER: Christian Cueva: hijo del futbolista sorprende a internautas con sus habilidades para el baile Phillip Butters regalará un auto a la madre de Christian Cueva “Este mensaje es el de agradecimiento a mi ahijado, Christian Cueva. Phillip Butters cumple con su palabra, yo le voy a regalar a tu mamita, a mi tía, Maqui Carmen Bravo Burgos, su carro cero kilómetros. Se lo ha ganado por ser una chiclayana con corazón trujillano y tener un hijo tan hermoso como mi ahijado Christian Cueva”, señaló el conductor Tras su mensaje, Phillip Butters mostró unas imágenes en las que se aprecia a Christian Cueva agradeciéndole el gesto y prometiendo a su paisano que le dará la clasificación a todos los peruanos a la siguiente Copa del Mundo. Christian Cueva agradece a Phillip Butters por el gesto con su madre “Siempre te tuve fe, padrino, siempre, como buen trujillano cumpliendo su palabra. Te quiero mandar un abrazo grande por la consideración a mi familia, a mi viejita. De verdad que estamos muy contentos por la victoria de hoy, pero es una final de las cuatro que nos faltaban, ahora quedan tres y tomamos estas cosas con mucha humildad y pedimos a todo el pueblo peruano también que lo tome de la misma manera. Nada padrino, desearte lo mejor, éxitos en tu programa y ya estaremos hablando qué colores, qué marca es ese carro, abrazos, muchas bendiciones”, indicó el ‘10′ de la selección peruana. Hijo de Christian Cueva sorprende a internautas con sus habilidades para el baile Tras el triunfo peruano, Pamela López, esposa de Christian Cueva compartió un curioso video en su cuenta de Instagram en el que se aprecia al hijo de ambos demostrando sus habilidades en el baile al ritmo de “Porque yo creo en ti” tras el triunfo de la selección peruana en Colombia.

