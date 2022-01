Perú tiene talento 2022: cuándo y cómo ver el estreno del programa en vivo

Tras 9 año de ausencia, Perú tiene talento 2022 regresa con mucho entretenimiento para las familiares peruanas. El estreno de la cuarta temporada será inmediatamente después del final de Yo soy, grandes batallas.

Perú tiene talento 2022 será conducido por Mathía Brivio. Además, Gianella Neyra, Renzo Schüller, Mimy Succar y Ricardo Morán como jurado del reality. Foto: composición LR/ Latina/Facebook.

El turno de los peruanos para demostrar sus diferentes habilidades artísticas ha llegado con el regreso de Perú tiene talento 2022 en su cuarta temporada por la señal de Latina TV para este sábado 29 de enero. El reality estará bajo la conducción de Mathías Brivio y los participantes tendrán la calificación y consejos de Gianella Neyra, Renzo Schüller, Mimy Succar y Ricardo Morán. Tras nueve años de ausencia, el concurso de talento con mayor alcance del mundo televisivo internacional será estrenado inmediatamente después de la final de Yo soy, grandes batallas. En esta nota te contamos los detalles del tan esperado show de telerrealidad. ¿Cuándo se estrena Perú tiene talento 2022? El gran estreno del reaity de talento que todos los peruanos estaban esperando será este sábado 29 de enero. Minutos después de la final del programa de imitación Yo soy, grandes batallas. PUEDES VER: Mimy Succar emocionada por ser jurado en Perú tiene talento: “Es un sueño hecho realidad” Perú tiene talento 2022 regresa con su cuarta temporada por Latina TV. Foto: Latina/Instagram. ¿Quiénes son los jurados? El regreso de Perú tiene talento 2022 en su cuarta temporada viene recargado con grandes sorpresas y uno de ellos es la conducción de Mathías Brivio, quien se encargará de presentar a los participantes ante un difícil jurado conformado por: Gianella Neyra Actriz y conductora de televisión que se encargará de darle los mejores consejos a los concursantes del programa. Ricardo Moran Tras varios años de estar alejado de la televisión, Ricardo Morán reaparecerá en el set de Latina TV para dar calificar los aspirantes que desean ser parte del reality de talento. PUEDES VER: Tony Succar orgulloso de su mamá Mimy Succar en Perú tiene talento: “No tengo palabras Renzo Schüller Esta vez, el actor, comediante y presentador de televisión regresa a la pantalla chica como jurado del show más esperado por los peruanos. Mimy Succar La intérprete de “No me acostumbro” hace su debut como juez para dar sus mejores recomendaciones a los participantes del programa de Latina televisión. Perú tiene talento 2022 tendrá como jurado a Gianella Neyra, Renzo Schüller, Mimy Succar y Ricardo Morán. Foto: Latina/Instagram. ¿De qué trata Perú tiene talento 2022? El programa Perú tiene talento es un formato donde los participantes deberán demostrar su mejor habilidad para convencer al jurado y ser la próxima gran estrella del país. PUEDES VER: Perú tiene talento: Mathías Brivio promociona convocatoria del nuevo reality Perú tiene talento 2022: horario de estreno El reality de talento conducido por Mathías Brivio será estrenado inmediatamente después de la final de Yo soy, grandes batallas, el cual inicia a las 8.00 p. m.. Mathías Brivio estará en la conducción de Perú tiene talento 2022. Foto: Latina/Instagram. Perú tiene talento 2022: canal de transmisión Si estás en suelo peruano solo debes sintonizar el canal 2 en señal abierta. En cambio, si cuentas con servicio de cable de Movistar TV puedes ubicar Latina TV en el 2 y 702 en HD. Mientras que en DirecTV en el 192 y 1192 en HD; y en Claro TV como canal 2. ¿Cómo ver Latina TV en vivo? Por otro lado, si quieres ver el estreno de Perú tiene talento 2022 y no perderte ningún episodio, entonces ingresa a www.latina.pe, dale clic al icono del televisor que contiene la frase en vivo y de inmediato te llevará a ver el programa. PUEDES VER: Perú tiene talento: conoce a los integrantes del jurado del próximo reality de Latina TV Este 29 de enero es el gran estreno de Perú tiene talento. Foto: Latina/Instagram. ¿Dónde ver Perú tiene talento 2022 en vivo online gratis? Tal y como lo hemos especificado, puedes ver Perú tiene talento a través de señal abierta, por cable, en la misma web de Latina y también en La Republica – Espectáculos. www.larepublica.pe/espectaculos/

