Miss Earth 2021 se defiende de ataque racista que denigró su cabello afro

Miss Earth 2021, Destiny Wagner, respondió con firmeza luego de que la página de Facebook Talk Miss Thailand (con 66.703 seguidores) se burlara de sus ‘dreadlocks’ o rastas al señalar que estaban inspirados en las heces de vaca. La reina de belleza de 25 años denunció el ataque racista en sus historias de Instagram, publicadas el 28 de enero.

Tras esto, Baitong Jareerat, Miss Earth Thailand 2021, mostró su indignación y total apoyo a su compañera y pidió no crear ni consumir ese tipo de contenido tóxico.

27.1.2022 | Publicación que se burla del cabello de Destiny Wagner, Miss Earth. Foto: captura Talk Miss Thailand/Facebook

Miss Earth 2021: Hay que alzar la voz ante la discriminación

Originaria de Belice, en la costa de Centroamérica, Destiny Wagner publicó un mensaje en el que resalta el uso de los ‘dreadlocks’ o rastas, además de pedir a sus seguidores que no callen ante el racismo.

“Esta publicación tenía la intención de romperme o intentar intimidarme. Sin embargo, no me desanimó, me alimentó y espero que también te impulse a salir y perseguir tus sueños independientemente de tu cabello, complexión, economía, estado, y piel ¡ Que te impulse a hablar en contra de cualquier forma de discriminación y que te impulse a amarte aún más y valorar el cuerpo en el que naciste!” , expresó.

En esa línea, Miss Earth 2021 también resaltó en sus historias de Instagram los nombres de grandes ‘reinas de su país que lucen orgullosas sus cabellos’ como las influencers Joyjah Estrada y Thamar Jones, la periodista Indira Craig y la cantante Marlyn Vansen.

28.1.2022 | Publicación de Miss Earth 2021, Destiny Wagner sobre ataque racista. Foto: captura Destiny Wagner/Instagram

Miss Earth Thailand 2021: Por favor, no al bullying

Con evidente mortificación, Baitong Jareerat, Miss Earth Thailand 2021, publicó en Instagram un mensaje condenando el ataque racista a Destiny Wagner.

“Todos somos únicos. No le hagas esto a la gente, si sigues siendo humano. Detén las cosas tóxicas. No es creativo. Necesitamos apoyarnos mutuamente, no así” , escribió.

“ Piensa más antes de crear contenido tóxico. Por favor, les ruego que dejemos de intimidar a otros”, concluyó.