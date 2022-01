Milena Warthon cuenta detalles sobre el despegue de su carrera: “Ser artista en este país no es fácil”

Está viviendo su sueño. Milena Warthon nunca pensó que se dedicaría a la música y lograr que su nombre empiece a ser reconocido en la escena musical limeña a sus 21 años. La joven artista de raíces ancashinas y apurimeñas ha logrado sorprender al público con su fusión al mezclar el pop con la música andina y crear piezas mágicas que han obtenido millones de vistas en plataformas digitales.

Si bien comenzó su proyecto musical hace poco más de tres años, Milena estudió canto desde los 13 años y después de un tiempo tuvo la oportunidad de grabar una canción. A raíz de ello se dio cuenta de que esa era su pasión y tenía un gran potencial, pero que también era importante encontrar la motivación correcta para que su trabajo trascienda a las emociones.

“Cuando la grabo me doy cuenta de que eso era lo que quería hacer, fue mi primer bocadito de cómo es la industria, cuáles son las ocupaciones de un artista y ahí comencé a preguntarme cuál sería el mensaje de mi música”, dijo a La República.

Milena Warthon se fue descubriendo en la música gracias a su familia

La intérprete de “Agua de mar” empezó a experimentar realizando covers de diferentes canciones de música tradicional y popular en versiones andinas mezcladas con géneros como el reggae, rock, latin y el pop, con el fin de encontrar la fusión correcta.

“Creo que mi música ha ido muy de la mano siempre con mi crecimiento personal. En estos 4 años he ido encontrándome como persona y eso ha permitido que pueda encontrar dónde me siento cómoda y cómo transmitir mi identidad a través de mi música. La idea de la revalorización de la cultura andina, latinoamericana de fusión, al inicio fue un experimento porque no tenía tantos referentes o eran muy dispersos”, expresó Milena Warthon.

Considera que fue un viaje que estuvo arraigado a sus orígenes, su familia. Si bien la cantante es limeña de nacimiento, sus padres le enseñaron sus costumbres. “Para mí ellos son mis raíces porque me han inculcado esta cultura. Yo vivo en una ciudad, la jungla de mármol”.

“Comenzó como una búsqueda interna de poder encontrarme con esa raíz andina que tal vez tenía presente, pero no interiorizada. Ha sido un viaje poder encontrar y amistarse con esa raíz andina, con los antepasados que muchas veces la sociedad nos ha inculcado que el mundo andino es antiguo y que no tiene nada que ver con la gente joven, y aparte la cultura andina por años ha estado llena de estereotipos”, recalcó.

Su madre es de Yungay, Áncash, y su padre es apurimeño. El talento musical lo encontró en su abuela materna, una cantante aficionada que tuvo que dejar su sueño luego del terremoto del 70 en su región; Milena considera que ella fue su primera influencia al inculcarle el amor por este arte. Así es como la cantante de 21 años entendió que no debía elegir solo un género para poder comenzar su carrera, sino que podía unir su dos pasiones y fusionarlas. “Si la gente cree que llevar el mundo andino y ser un pop star está divorciado, bueno, yo soy la prueba de que se puede ser una pop star andina”.

La escena musical peruana es un círculo cerrado

Cuando Milena Wharton descubrió que su pasión estaba en el pop andino, se dio cuenta de que le era muy difícil encontrar espacios para presentarse. “No tenía oportunidad de tocar en muchos lugares. Hay espacios que son de rock, de pop o hay eventos que son de folclore latinoamericano y de primeras no voy a empezar a tocar con grandes artistas”, recordó, y por ello decidió refugiarse en los conciertos de música independiente porque lo que más anhelaba era tocar en el escenario y sentir a la gente.

“Yo pienso que me abrí paso cuando ya no había conciertos. Muchas veces el ser artista en el Perú está como muy cegado de que hay una sola manera de serlo, y tienes que empezar a tocar en ciertos sitios”, expresó. Por eso, cuando llegó la pandemia sintió cómo cambió todo y vio en ello una oportunidad.

Milena Warthon encontró la solución en las redes sociales

Tenía 19 años cuando la COVID-19 llegó al Perú. Recién se estaba iniciando en el rubro y de pronto todo quedó paralizado, pero ello no la detuvo. Su habitación se convirtió en su espacio seguro donde sus ideas fluían y empezó a poner en práctica sus ideas logrando descifrar qué era lo que deseaba mostrar en sus canciones.

Este nuevo contexto hizo que salga de su zona de confort y se pregunte si quería seguir en su proyecto o seguir luchando por sus sueños. “Ser artista en este país no es fácil, es difícil comenzar poco a poco y muchas veces uno ya no sabe cómo seguir y más en pandemia. Las redes sociales fueron la única puerta que vi abierta para poder demostrar mi trabajo”, recordó Milena Warthon.

Empezó a subir contenido a TikTok y sus videos se hicieron un éxito y poco a poco empezó a lograr reconocimiento al punto de ahora contar con más de 1 millón de seguidores en la plataforma. Al estudiar comunicaciones, ella misma se grababa y editaba. Sus versiones de canciones como “Suerte”, de Shakira, o “Me niego”, de Reik, encantaron al público y este último ha logrado más de 3 millones de vistas en YouTube.

En el 2019 empezó a componer sus propias letras de la mano de su charango y el piano; así es como su creatividad fluye y rápidamente graba en su celular las melodías que salen de su momento de inspiración.

La melodía de “Agua de mar”

En el 2021 nació su primer sencillo titulado “Agua de mar”, el cual logró posicionarse como la canción #1 en “los 50 más virales de Perú” en Spotify y cuenta con más de cuatro millones de vistas en YouTube. Ahora, también está nominada a los premios Luces en la categoría “Hit del año”.

“Esta canción me demostró que mi música puede llegar a mucha gente, puede ayudar a muchas personas. Siempre me voy a acordar de los mensajes que me llegaban cuando el tema de la COVID-19 estaba crítico. (Mis seguidores) usaban mi canción para relajarse y dar paz a muchas personas que se encontraban enfermas, que la canción los transportaba a momentos muy bonitos”, recordó Milena Warthon.

La voz Perú y El artista del año

Cuando tenía 18 años, la joven intérprete participó del extinto reality Los 4 finalistas donde tuvo una corta participación, pero logró conocer a Eva Ayllón quien después le pediría que la contacte cuando cumpla 21 años porque se dio cuenta de su potencial. Así es como el año pasado Milena decidió publicar un video en TikTok para contar este suceso y logró que la exponente de la música peruana le responda.

Meses más tarde, en junio del 2021, Milena Warthon audicionó en La voz Perú con su versión fusión de “Suerte” de Shakira y logró encandilar a los cuatro entrenadores. En ese momento sintió que su sueño se cumplió al poder elegir a la maestra Eva como su coach y, aunque no logró ganar el concurso, asegura que hasta el día hoy ambas artistas mantienen contacto.

El año pasado también fue invitada al Artista del año para retar a Estrella Torres. “Fue todo un reto cantar una balada que tiene una letra tan fuerte, tan arraigada de un amor que tal vez no he sentido hasta ahora. Entonces, tenía que inventarme toda la historia en mi cabeza”, recordó emocionada. Asimismo, participó del musical navideño y entonó una canción con Yahaira Plasencia.

Si tuviera la oportunidad de participar en el programa, Milena Warthon reveló que no lo pensaría dos veces.

El ciberbullying que la inspiró a crear su nueva pieza musical: “La nena”

Milena Wharton experimentó el año pasado muchas emociones al ver cómo su carrera empezaba a impulsarse con tantos logros; sin embargo, a la paralela empezó a sufrir acoso cibernético y comentarios de odio. “No sabía como sentirme, trataba de hacerme la fuerte, pero hay un momento donde simplemente uno ya no puede ocultarlo. Por un segundo hicieron que dude de mi seguridad, pero ese segundo hizo que ahora esté más segura que nunca y que quiera arrasar con todo”, expresó.

Con esta experiencia, nació su último tema titulado “La nena”, con el cual busca difundir un mensaje de empoderamiento femenino. “He resurgido de mis dolores, de mis traumas con esta canción que tiene un mensaje súper fuerte”. Al preguntarle si en algún momento pensó en retirarse de la música por los ataques, Milena respondió que nunca podría hacerlo: “Es lo que más amo hacer, si no cantara, me dedicaría a componer, es mi manera de expresarme, de vivir mi estilo de vida”.