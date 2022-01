Michelle Soifer descarta regresar a los realitys: “Todo para mí es el canto”

El lanzamiento de su disco llamado La nena tiene muy emocionada a Michelle Soifer, quien busca ser reconocida a nivel mundial por su música e impulsar nuevos valores con sus temas. Además, revela que la producción discográfica está dedicada a sus seguidores, quienes han esperado lo mejor de ella por mucho tiempo, y recalca seguirá enfocada en lo que más ama, descartando así regresar a los programas de televisión.

La también actriz fue muy enfática respecto a los planes que tiene pensado en cuanto a su carrera como cantante, ya que -aseguró- no desea ser más parte de algún espacio de competencia. “Hoy todo para mí es el canto, nada más” , manifestó en entrevista con El Popular.

Asimismo, la artista explicó que se siente muy contenta de compartir su trabajo con todos sus fans. “Muy emocionada. Siento que es un regalo para todo mi público que estuvo esperando mucho de mí en todo este tiempo . Soy feliz compartiendo esto con ustedes”.

Cantante se asustó mucho tras dar positivo a COVID-19

La ex chica reality se sumó a la lista de famosos peruanos que contrajeron coronavirus a inicios del 2022. Michelle Soifer se enteró que dio positivo a la COVID-19 el pasado martes 18 de enero, fecha que tenía planeado presentarse en En boca de todos para promocionar el lanzamiento de su disco. “Cuando me dieron la noticia me asusté mucho. Ustedes saben que es una semana importante para mí por el lanzamiento de La nena, pensé que íbamos a parar, pero no, vamos a seguir trabajando. Voy a descansar los días que sean necesarios y luego retomaremos con la gira de promoción”.

Michelle Soifer tenía planeado lanzar su nuevo disco en la semana. Foto: Instagram

Michelle Soifer feliz con el estreno de su disco La nena

Luego de lanzar al mercado su primer álbum La nena, Michelle Soifer se mostró feliz en sus redes sociales, donde describió que en este proyecto ha logrado demostrar lo que siente con sus canciones. “Quien tiene flow siente la música y logra trasmitir, tanto con su voz como con su cuerpo, esas sensaciones o emociones”, aseveró. “Quiero que conozcan cada una de ellas (canciones), porque es un pedacito de mi vida que le iré contando a lo largo de los días”, agregó.