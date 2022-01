Mia Khalifa desconcierta a fans: Facebook oficial anuncia su supuesta muerte

“¿Mia Khalifa murió?”, se preguntan muchos fans de la modelo. Conoce todo lo que se sabe sobre el anuncio que recorre las redes sociales.

Mia Khalifa es una modelo y actriz libanesa. Foto: Instagram

Mia Khalifa se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que circulara una información sobre su supuesta muerte. Los fans de la modelo libanesa expresaron su preocupación. Todo se originó debido a que su cuenta oficial de Facebook anunció que iba a ser un espacio para recordar a quien en vida fue la actriz. La red social activa esta función tras la muerte del dueño de la cuenta, para que sus amigos puedan dejarle un mensaje póstumo, como si fuera una especie de funeral virtual. “Recordando a Mia Khalifa. Esperamos que las personas que aman a Mia Khalifa encuentren consuelo al visitar su perfil para recordar y celebrar su vida”, se lee en la plataforma. Todas sus publicaciones también desaparecieron y fueron reemplazadas por una sección que permite a sus seguidores publicar “tributos” y “recordarla y honrarla”. Por ese motivo, el cambio en el perfil de Mia Khalifa desconcertó a sus millones de seguidores. “¿Mia Khalifa murió?”, se preguntaron. Facebook oficial anuncia la supuesta muerte de la modelo. Foto: captura Facebook Hasta el momento, los representantes de la actriz no han salido a desmentir el hecho. PUEDES VER Jhay Cortez ante críticas por su relación con Mía Khalifa: “Yo estoy feliz y contento” Mia Khalifa reapareció en Instagram En Instagram, el viernes 28 de enero, la famosa modelo de 28 años publicó algunas fotos de su mascota y de su domicilio, lo que indica que se trataría de un error de Facebook o que alguien se apoderó de su cuenta oficial. ¿Quién es Mia Khalifa? Mia Khalifa es una modelo y actriz libanesa naturalizada estadounidense. Nació en Beirut el 10 de febrero de 1993. Saltó a la fama por incursionar en el cine para adultos. Tras alejarse de esa industria, ahora se dedica a ser influencer de lujosas marcas. Mia Khalifa publicó en su cuenta de Instagram el viernes 28 de enero. Foto: Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa