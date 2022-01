Kalimba desea volver a ser coach en La voz Perú: “Me encantaría regresar a ser parte de esos sueños”

Kalimba pasa por un excelente momento en su carrera y ahora está ansioso por volver al Perú para participar del concierto Amor bajo las estrellas, donde se presentará junto a grandes artistas como Reik, Alex Ubago, Camila y Ezio Oliva para celebrar a lo grande el Día de San Valentín el próximo 14 de febrero.

En una entrevista con La República, el cantante y actor mexicano habló acerca de este espectáculo, el lanzamiento de su videoclip “Cínico”, su gran admiración por Ezio Oliva y sus esperanzas de volver a ser convocado para integrar el jurado de La voz Perú.

- Vuelves a Perú para presentar Amor bajo las estrellas junto a Reik, Camila y más artistas internacionales este 14 de febrero, ¿cómo te sientes?

Muy emocionado. Amo Perú, lo llevo en el corazón, es mi casa, así que estoy muy contento de poder estar en este concierto, Amor bajo las estrellas. Además, este show abre mi gira 6 p.m.

"Amor bajo las estrellas", es el show que se ofrecerá por San Valentín. Foto: composición / difusión

- En este concierto también compartirás escenario con Ezio Oliva, ¿qué te parece su trabajo? ¿te animarías a grabar un feat con él?

Sí, de hecho ya lo teníamos planeado, pero no se pudo dar antes por la pandemia. Ezio es un artista peruano que sueña con grandeza y que siempre le entrega a su país y a todos los que lo escuchan mucha calidad, así que es un honor para mí pisar el mismo escenario que él.

También me da mucho gusto que va a compartir con Camila, Reik, Alex Ubago, ya que está a ese nivel. La industria musical en Perú es mucho más chica que en otros países, como México, España o Estados Unidos y, probablemente, esa ha sido su limitante para ser un artista internacional porque la capacidad definitivamente la tiene.

- Hace poco lanzaste el videoclip de “Cínico”, un pop urban junto a Gala Montes, ¿cómo nació la canción? ¿está basada en alguna experiencia personal?

No, para nada... Quise escribir sobre este tipo de Cantinflas y remontarlo a los tiempos de hoy con este cínico que va a la discoteca, se pasa de copas y se quiere ligar a una ‘chava’ (chica), a pesar de que tiene una mujer en casa que lo está esperando.

Está la mujer a la que su hombre no respeta y que le avienta las cosas a la calle y está la otra, a la que este cínico empieza a acercarse, quien dice ‘yo no quiero ser culpable de nada, así que conmigo no es’. Cada una de ellas se pone en el papel de una mujer fuerte, que se respeta y el que se termina quedando sin nada es él.

- ¿Qué les dirías a las mujeres que sufren infidelidades?

Se lo pido a todas las mujeres peruanas, latinoamericanas, a todas las mujeres: cuando estén con un hombre que no tenga respeto y amor por ustedes, échenlo patitas a la calle y boten sus cosas o ustedes retírense de esa relación.

- Has sido entrenador en La voz Perú, ¿podríamos volver a tenerte en una próxima temporada?

Me encantaría, definitivamente, me enamoré de Perú, de su gente y de la manera de trabajar. Admiré mucho la manera de trabajar de la producción y de todos en general, la pasión, el cariño que tienen por su país y el cómo lo representan, entonces, yo encantado.

Si me tocara una tercera vez (ser jurado en La voz Perú), lo jugaría al máximo, me entregaría otra vez, lo disfrutaría. Siempre lo dije y lo vuelvo a decir, el programa se trata de los competidores, no de nosotros, los que estamos en las sillas, sino de los que están en el escenario. Entonces, me encantaría regresar a ser parte de esos sueños y hacerlo con el mejor criterio y los mejores consejos, lo haría con mucho amor, así que invítenme...

Kalimba junto a su equipo en La voz Perú. Foto: Latina

- Yo soy se ha convertido en uno de los programas más populares de la TV peruana ¿qué opinas de los concursos de imitación?

Me encantan, ya lo había visto (Yo soy Perú), no tengo muchos canales acá, pero estoy bastante pendiente de lo que pasa en Perú. (Los concursos de imitación) le dan una visibilidad mayor a las personas que participan, les amplían el panorama para poder visitar otros países y ser filmados tal vez a nivel internacional.

- ¿Crees que los imitadores desvirtúan el trabajo de los originales, como un sector de la opinión pública sugiere?

No hay nada que pueda desvirtuar lo que yo hago más que el que yo lo haga mal, definitivamente... Él único que le da virtud a mi carrera soy yo mismo. El hacerlo con excelencia, calidad, talento, pasión, entrega y con mucho amor para el público es lo que le da validez...

Si hay personas que se suben al escenario y no lo hacen con la excelencia debida, habla de ellos mismos y si hay personas que hacen alguna imitación con la excelencia correcta, les da credibilidad, los pone en el mapa y les hace darse cuenta de que lo pueden hacer al nivel en el que muchos de nosotros ya estamos.

- Hace poco estuviste en el elenco de Jesucristo Superstar y pronto vas a participar nuevamente en la obra José, el soñador, ¿qué expectativas tienes?

Jesucristo súper estrella la terminamos el año pasado y gracias a Dios le fue increíble. Habíamos planteado hacer 25 funciones, pero terminamos presentando más de 100, entonces nos fue mucho mejor de lo que esperábamos. Confío en que así pueda pasar con José, el soñador.