Josimar celebra eufórico el triunfo de la selección peruana frente a Colombia

La victoria de Perú ante Colombia ha vuelto a alimentar la ilusión de participar en Qatar 2022. Por ello, tras el resultado del enfrentamiento del viernes 28 de enero en Barranquilla, diferentes figuras de la farándula peruana celebraron el triunfo, y uno de ellos fue el salsero Josimar, quien desde Estados Unidos cantó un tema que hizo emocionar a sus seguidores.

En el video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el cantante no solo vestía la camiseta de la selección peruana, sino también una casaca con los colores patrios, para demostrar que, a pesar de estar lejos de su país, sigue siendo un peruano que festeja los logros de la Bicolor.

Josimar entonó una de las canciones emblemáticas y que es usada para celebrar cada anotación del equipo peruano, pero en versión salsa. “¡Cómo no te voy a querer!, ¡Cómo no te voy a querer! Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. ¡Qué viva el Perú!”, entonó muy eufórico. “¡Ganamos! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Vamos que podemos!” , señaló en su publicación en redes sociales.

Salsero aconseja a Brunella Torpoco sobre su carrera como cantante

El último viernes 28 de enero, el programa En boca de todos tuvo de invitada a Brunella Torpoco, quien a sus 22 años ha logrado un reconocimiento en la industria musical. En dicha edición, a través de una videollamada desde Estados Unidos, Josimar se animó aconsejar a la salsera para que pueda ascender en su carrera. “No escuches a nadie, tú sigue adelante”, fue el comentario del intérprete de “El aventurero”, quien después le prometió que grabarán juntos un tema.

Josimar asegura no ha cometido errores como padre

A pesar de las diferentes críticas por ser un padre ausente con su última hija, fruto de su relación con María Fe Saldaña, Josimar no reconoce que haya cometido errores. “Hablan lo que a los programas les parece. No voy a estar diciendo a todo el mundo qué es cierto y qué no. Mis hijos están bien. No hago un mea culpa porque yo no me arrepiento de nada. Yo sé lo que hice, ellos saben lo que hice, ellos saben por qué lo hice y nada más. (...) Estoy feliz con lo que estoy haciendo. Si estuviera haciendo algo malo, me hubiera quedado estancado y pensando en qué hice mal, pero yo no hice nada malo”, reveló en conferencia de prensa.