Jorge Luna, de Hablando huevadas, ganó más de 12.000 soles tras el triunfo de Perú

El popular humorista compartió con sus seguidores la alegría que vivió tras la victoria de la selección peruana y agradeció a Edison Flores por el dinero ganado.

Jorge Luna vivió con mucha pasión el triunfo de la selección peruana. Foto: Instagram/FPF

La selección peruana alegró a todo el país este último viernes 28 de enero luego de su histórico triunfo en Barranquilla ante su similar de Colombia. El agónico gol de Edison Flores fue celebrado por decenas de famosos, quienes compartieron su emoción a través de redes sociales, como fue el caso de Jorge Luna. El integrante de Hablando huevadas utilizó las historias de su cuenta de Instagram para colgar diferentes clips donde se le aprecia ‘sufriendo’ durante el partido por las eliminatorias sudamericanas. Asimismo, el humorista reveló la fuerte cantidad de dinero que ganó gracias a los tres puntos obtenidos por la Bicolor. PUEDES VER: Ana Siucho responde a críticos de Edison Flores tras gol del futbolista en el Perú vs. Colombia Jorge Luna revela la fuerte cifra que ganó tras triunfo de la selección peruana Al igual que cualquier hincha de la selección peruana, Jorge Luna vivió con mucha pasión el encuentro disputado en territorio colombiano. Al finalizar con la victoria peruana, el cómico agradeció a Edison Flores y a todos los jugadores por hacerle ganar más de 12.000 soles en una conocida casa de apuestas. “Estoy sudando, estoy muy agitado, ¡siempre te tuve fe, Perú, siempre te tuve fe!”, expresó totalmente eufórico. En otro clip, el comediante muestra cómo vivió el Perú vs. Colombia al lado de los miembros de producción de Hablando huevadas. Raúl Romero llena de elogios a Hablando huevadas El último domingo 23 de enero, Hablando huevadas tuvo como invitado estelar a Raúl Romero en su acostumbrado show. El recordado conductor habló de todo un poco y descartó rotundamente su vuelta a Habacilar, que regresó el último lunes y puso fin a las especulaciones que se tejieron en los días previos. Asimismo, el intérprete se tomó unos segundos para llenar de elogios a Jorge Luna y a Ricardo Mendoza, y de paso felicitarlos por su éxito en las redes sociales. “Estoy en una catedral del entretenimiento y la diversión”, señaló entre risas, antes de preguntar si el show se estaba transmitiendo en vivo.

