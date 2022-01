Janet Barboza critica a Melissa Paredes: “Se volvió presa de sus propias mentiras”

Janet Barboza regresa a la televisión con el programa América hoy, el próximo lunes 31 de enero. A pocos días del estreno de la nueva temporada, la presentadora lanzó una dura crítica contra su excompañera Melissa Paredes, quien fue retirada de América TV debido a que protagonizó un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

En ese entonces, Janet Barboza le hizo preguntas incisivas a Melissa Paredes durante una entrevista. Pese a que trabajaban juntas, la popular ‘Rulitos’ dejó entrever que la actriz estaba mintiendo y que le había sido infiel a su exesposo Rodrigo Cuba.

A inicios del 2022, Melissa Paredes reveló que se sintió juzgada al decir “su verdad” en América hoy y que estaba confundida al ver lo que sucedía con sus excompañeras. Esto en referencia a Janet Barboza y Ethel Pozo.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Melissa Paredes?

Ahora, Janet Barboza aclara que jamás mantuvo una amistad con Melissa Paredes, que solo fue una relación laboral. “ Nosotras no fuimos amigas porque no hubo tiempo de conocernos un poco más, ni de compartir en nuestros hogares”, expresó en conversación con Trome.

Afirmó que la actriz de Dos hermanas se enredó con “sus mentiras” y que le faltó ser guiada por una persona que tenga la madurez suficiente para enfrentar el escándalo mediático.

“La verdad no me gusta dar consejos a nadie, pero siento que a Melissa le ha faltado una persona madura a su lado para que la oriente en cómo comportarse y manejarse a raíz de lo sucedido. Me parece que no hubo alguien que le diga que empiece a hablar con la verdad. Se volvió presa de sus propias mentiras ”, sostuvo.

Janet Barboza y Melissa Paredes. Foto: Instagram/Melissa Paredes/Janet Barboza

PUEDES VER Janet Barboza le recordó a Ethel Pozo que Melissa Paredes no fue a su fiesta de cumpleaños

Feliz en América hoy