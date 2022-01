Famosos que pasaron por Hablando huevadas e hicieron de las suyas

Desde periodistas hasta cantantes y chicos reality. Conoce la lista de famosos que fueron ‘víctimas’ del humor negro de Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

Hablando huevadas tiene una gran legión de fans. Foto: capturas TikTok

Hablando huevadas se ha convertido en uno de los show peruanos con más fans en las redes sociales. Empezó como un programa de YouTube, con los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, pero en 2021 saltó al escenario del Teatro Canout, donde se llenan los asientos de todas sus presentaciones. Ahora, tras lograr más de 1,4 millones de suscriptores en la plataforma, continúan dando de qué hablar con sus ocurrencias y creando más contenido. Para quienes aún no están enterados, por Hablando huevadas han pasado muchos famosos, desde periodistas hasta cantantes y chicos reality. Aquí te mostramos una lista de las principales figuras de la farándula que fueron ‘víctimas’ del humor negro de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. PUEDES VER ¿Quién es Jorge Luna, de Hablando huevadas, y cómo se hizo famoso en YouTube? Daniela Darcourt La participación de Daniela Darcourt en Hablando huevadas se hizo viral en TikTok. Diversos videos de lo que fue su reunión privada con los comediantes recorrieron las redes sociales. Yahaira Plasencia Yahaira Plasencia también fue parte de la dinámica del ‘broaster’ de Hablando Huevadas, donde le pusieron crueles apodos y le recordaron su relación con el futbolista Jefferson Farfán. Mario Hart El chico reality Mario Hart se sometió a las preguntas de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Allí, se refirió a su esposa, Korina Rivadeneira. Cesar Vega Cesar Vega, más conocido como ‘El sonerito’, es uno de los seguidores de Hablando huevadas. El participante de El artista del año se sentó junto a los comediantes y se sumó a las bromas. PUEDES VER Jorge Luna revela detalles de la vez que uno de los ‘esclavos’ robó sus equipos de filmación Robotín Robotín se sometió al ‘broaster’ de Hablando Huevadas. “¡A Robotín le dicen...!”, se les escucha decir a los comediantes antes de soltar un cruel apodo. Le recordaron la vez que se enteró, en el programa Andrea, que no es padre de dos niños, pese a que los había firmado como suyos. Rosa María Palacios Rosa María Palacios anunció que grabó un episodio con los comediantes del show, lo que generó polémica entre sus seguidores. “Saliendo de grabar en Hablando huevadas. ¡La pasé increíble! ¡No dejen de verlos!”, escribió la periodista en Twitter. Rosa María Palacios junto a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en Hablando huevadas. Foto: captura de Twitter Fernando Armas La presentación de Fernando Armas en Hablando huevadas supera el millón de reproducciones en YouTube. El cómico visitó el estudio de grabación de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, en 2019, cuando el programa empezaba a cobrar popularidad en las redes sociales. Mario Irivarren De igual manera que su compañero Mario Hart, el chico reality Mario Irivarren también fue parte de los incómodas bromas de los conductores de Hablando huevadas. Le mencionaron a su pareja, la modelo Vania Bludau. Aldo Miyashiro Aldo Miyashiro contó una divertida anécdota durante la grabación del show. El presentador de La banda del Chino reveló que lo asaltaron cuando era un niño y, después de varios años, encontró al delincuente que le robó.

