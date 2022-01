Greg Michel llegaría a acuerdo con la madre de su hijo sobre viaje a Europa del pequeño

Greg Michel habría resuelto los conflictos con su expareja sobre la tenencia de su hijo menor. El modelo belga reclamó a mediados de enero en redes que la madre del pequeño Dominic, Olenka del Águila, querría llevárselo a vivir a Europa. La ex chica reality ha aclarado la situación mediante su perfil de Instagram, asegurando que ha llegado a un acuerdo con Greg.

Greg Michel acusa a Olenka del Águila de no dejarlo ver a su hijo

Mediante redes sociales, el fisicoculturista se pronunció sobre la madre de su pequeño. Indicó que no se le permitía ver a Dominic, y que Olenka quería llevárselo a Europa, por lo cual le hizo firmar un permiso de salida.

“Hay una duda en mí de que mi hijo se quede por Europa. Una vez más no puedo ver a mi hijo, una vez más me están diciendo que lo vea a través de abogado (...). Un niño no es una carta para estar fastidiando a una persona. Ayer lo tuve que ver a escondidas porque no me dejan verlo. Un niño necesita tanto de su papá como de su mamá” dijo Michel. También mencionó que solicitaría a Migraciones que emita un impedimento de salida para su hijo.

Olenka y Greg Michel llegarían a un acuerdo

La ex chica reality hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Durante esta, un usuario le consultó sobre si realmente pensaba murarse a Europa, haciendo referencia a las acusaciones de Greg.

Olenka aprovechó la oportunidad para aclarar la situación. Explicó que conversó con el modelo, señalando que no planea mudarse al viejo continente, sino realizar un viaje turístico. Michel comprendió la situación y permitirá que Dominic vaya con su madre.