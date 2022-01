Imitadores que representarán a Perú en la gran final de Yo Soy: grandes batallas internacional

El programa de interpretación tuvo varios invitados de diferentes países, pero solo 5 pasaron a la última gala. Entre ellos figuran imitadores de Perú, Chile y Ecuador.

'Yuri', 'Juan Gabriel' y 'José Feliciano' son los peruanos que estarán en la final de Yo soy: grandes batallas. Foto: captura YouTube.

El programa Yo soy: grandes batallas llega a su etapa final, y los seguidores esperan con ansias para conocer al ganador absoluto del reality de imitación con más sintonía en el país. La noche de hoy, 29 de enero, los consagrados del programa de Latina ofrecerán su mejor performance ante la atenta mirada del jurado calificador y de los seguidores para llevarse el premio mayor a casa. Luego de varios duelos, los imitadores de Ricardo Montaner (de nacionalidad ecuatoriana), Nino Bravo, José Feliciano, Yuri y Juan Gabriel dieron todo de sí en la semifinal frente a otros contrincantes que también aspiraban llegar al sillón rojo y pasar directamente a la final que se verá por la señal de Latina a las 8.00 p. m. Entre los finalistas de Yo soy: grandes batallas se encuentran participantes de los países de Ecuador, Chile y Perú. Por eso, en esta nota te contamos quienes de los cinco finalistas son imitadores nacionales. PUEDES VER: Yo soy: más de 20 cantantes e imitadores piden a usuarios que voten por ‘José Feliciano’ ¿Quiénes son los imitadores peruanos en la final de Yo soy: grandes batallas? Los participantes, desde que se convirtieron en consagrados del reality de canto, han ido perfeccionando su imitación, de acuerdo al jurado conformado por Janick Maceta, Mauri Stern, Katia Palma y Jorge Henderson, Asimismo, gracias a ello han conservado su lugar para llegar a la gran final. Noelia Calle es ‘Yuri’ La concursante Noelia Calle es quien da vida a la mexicana Yuri, y el viernes 28 de enero demostró que puede ser la que se lleve el premio mayor del programa; luego de su presentación con el tema “Detrás de mi ventana”, al ser retada por ‘Celia Cruz’ con su canción “Usted abusó”. A pesar de que ambas concursantes no lograron convencer del todo a la línea jueces, ‘Yuri’ pasó a la etapa final. Sebastián Landa es ‘José Feliciano’ El imitador de José Feliciano interpretó “Cuando pienso en ti”, frente a “Marabú”, de ‘Lucho Barrios’, quien lamentablemente no logró ningún voto del jurado calificador de Yo soy: grandes batallas. Por lo tanto, ‘José Feliciano’ siguió conservando su lugar como uno de los consagrados del programa. PUEDES VER: ¿Por qué el imitador de Roberto Carlos, ganador en Colombia, no estará en la final de Yo Soy? Ronald Hidalgo es ‘Juan Gabriel’ Con copa en mano, el imitador de Juan Gabriel entonó “¿Por qué me haces llorar?”, en versus contra ‘José José’ y su canción “Mi vida”. Tras el performance, el panel brindó sus comentarios y aseguraron fue una difícil decisión para cada uno; sin embargo, dieron como ganador a Ronald Hidalgo, quien interpreta a Juan Gabriel.

