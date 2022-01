Factor X Colombia 2022: ¿en qué canal y a qué hora ver EN VIVO el estreno del reality musical?

Mira la siguiente nota para conocer más detalles del primer programa del show que promete ser un nuevo éxito en la televisión colombiana.

Factor X Colombia regresa con una nueva jurado y una reciente categoría. Foto: composición LR / Fabrizio Oviedo

Factor X es más que un reality musical, es un show en el que, semana a semana, buscan las nuevas voces internacionales de Colombia. Sin embargo, nadie la tendrá tan fácil. En su nueva entrega, contará con campamentos en cada ciudad, sillas y enfrentamientos entre las categorías de grupos, hombres, mujeres y mayores de 25 años. Todo para llegar a las galas y ganar en la final. Sin duda, no querrás perderte este programa de canto. En la siguiente nota conocerás cómo sintonizar el show, a qué hora engancharte con el estreno y más detalles sobre el Factor X Colombia, el programa que promete emocionar y hacer cantar al mundo entero. PUEDES VER: ¿Cuándo estrena Factor X 2022 por RCN?: jurado, horario y canal ¿Cuándo se estrena Factor X 2022? La versión colombiana del reality musical regresa a las pantallas este sábado 29 de enero. Este programa no solo podrá verse en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica. Factor X es un reality internacional que se emitirá en Colombia vía RCN. Foto: RCN ¿Quiénes serán los jurados? Los encargados de calificar a las y los participantes del Factor X Colombia son los siguientes: Rosana: cantautora española con más de 20 años de carrera, nueve álbumes musicales y con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo.

cantautora española con más de 20 años de carrera, nueve álbumes musicales y con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Carolina Gaitán: cantante, compositora, actriz y bailarina colombiana. Participó en el doblaje al español de la película de Disney Encanto.

cantante, compositora, actriz y bailarina colombiana. Participó en el doblaje al español de la película de Disney Encanto. José Gaviria: cantante, productor y compositor que cuenta con amplia experiencia en el descubrimiento de nuevas estrellas de la música. Ha colaborado con más de 100 artistas iberoamericanos en diferentes géneros en todo el mundo. También produce el reality musical.

cantante, productor y compositor que cuenta con amplia experiencia en el descubrimiento de nuevas estrellas de la música. Ha colaborado con más de 100 artistas iberoamericanos en diferentes géneros en todo el mundo. También produce el reality musical. Piso 21: grupo colombiano de reguetón y pop latino que ha ganado Discos de Diamante, en Colombia y México. Ellos también estuvieron en el Top Billboard de música tropical y Top 50 en Spotify con varios de sus éxitos. José Gaviria, Rosana, Piso 21 y Carolina Gaitán conformarán el panel de jurados del reality musical. Foto: Canal RCN ¿Quiénes serán los presentadores de Factor X? En esta nueva entrega del reality de canto, la actriz y reina de belleza Laura Barjum presentará cada número en la gala, mientras que el cantante Orlando Liñán acompañará a los participantes y sus allegados en el backstage. ¿De qué trata Factor X Colombia? Factor X Colombia es un reality de competencia musical cuyo objetivo es, semana tras semana, encontrar nuevos talentos del canto nacional para recorrer con sus voces el mundo. Carolina Gaitán junto a la agrupación colombiana Piso 21. Foto: Canal RCN Factor X 2022: horario El programa Factor X Colombia se emitirá los sábados y domingos desde las 8.00 p. m. (hora colombiana y peruana) . ¿Qué canal transmitirá Factor X? Factor X Colombia será transmitido a través de la señal de Canal RCN. También se puede visualizar desde la página oficial del canal colombiano. ¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO? Para sintonizar el Canal RCN, tienes que conectarte al canal 15 desde la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia, así como desde Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, donde podrás descargar la aplicación de RCN, que te permitirá ver su contenido totalmente gratis. ¿Dónde ver el estreno de Factor X 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS? Si no quieres perderte ningún momento del programa de canto colombiano, conéctate a la transmisión EN VIVO y GRATIS que La República Espectáculos realizará ni bien inicie el show. El jurado de Factor X estuvo de gira para buscar a los nuevos talentos del programa. Foto: RCN

