Entradas para concierto de Bad Bunny en Chile: precios y cómo comprarlas en Puntoticket

Bad Bunny volverá a Chile para un concierto inolvidable. La venta de entradas iniciará el 18 de febrero y el evento será el 28 de octubre.

El cantante puertorriqueño tendrá una gira en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. Foto: composición LR / EFE

La venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en otros países se acabaron en un abrir y cerrar de ojos. En algunos casos, las plataformas disponibles para la compra de estos boletos quedaron saturadas tras la conexión masiva de varios fanáticos del cantante, quien programó su presentación en Chile para el próximo 28 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. La gira musical de ‘Conejo malo’, que fue denominada World’s Hottest Tour, será en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. El intérprete del trap llegará a los países seleccionados con sus mejores canciones como “Callaíta” y “Yonaguni”. Conoce líneas abajo cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Bad Bunny en Chile. PUEDES VER: Bad Bunny en Chile: ¿cuándo es el concierto del cantante este 2022? Bad Bunny en Chile: precios de entradas La plataforma Puntoticket, encargada de la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en Chile, aún no ha informado cuáles serán los precios oficiales para el show del próximo 28 de febrero. Sin embargo, a modo de comparación con las cifras a pagar en Perú, los precios podrían oscilar, desde el más básico hasta el más caro, entre 31 356 99 pesos chilenos (S/ 129) y 121 639 87 pesos chilenos (S/ 578). ¿Dónde comprar los boletos de Bad Bunny en Chile? Las entradas para ver al ídolo mundial del reggaetón se podrán adquirir a través de la plataforma de venta Puntoticket. La compra por la web estará habilitada desde el viernes 18 de febrero a partir de las 12.00 horas. ¿Cuándo comprar entradas de Bad Bunny en Chile? Según información de la productora de conciertos Bizarro Live Entertainment, la venta general de entradas para el show de Bad Bunny en Chile iniciará el próximo 18 de febrero.

