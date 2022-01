Dina Páucar feliz por llegar al millón de seguidores en Facebook: Seguiré dando lo mejor de mí

‘La diosa hermosa del amor’ se mostró emocionada de haber alcanzado esta meta en Facebook, además de convertirse en la segunda cantante folclórica del Perú con esa legión de seguidores.

Dina Páucar es una de las pocas artistas folclóricas peruanas en alcanzar ese número de seguidores. Foto: Dina Páucar/Facebook

