Bad Bunny en Chile: ¿cuándo es el concierto del cantante este 2022?

Bad Bunny llegará a Chile para ofrecer un espectáculo memorable. Si eres fan del cantante, conoce cuándo será el show y dónde podrás comprar las entradas.

El músico tendrá una gira en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Foto: composición LR / EFE / AFP

El concierto de Bad Bunny en Chile se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. El exponente del reggaeton eligió al país sudamericano como parte de su gira, denominada World Hottest Tour, que será en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Los fanáticos podrán escuchar los éxitos como “Callaíta”, “Yonaguni”, entre otros, en el Estadio Nacional, ubicado en Santiago. La venta de entradas para ver el show del intérprete del rap iniciará el próximo viernes 18 de febrero. La plataforma escogida para la distribución de los boletos es Puntoticket. Conoce líneas abajo cuándo es el concierto de Bad Bunny en Chile. PUEDES VER: Bad Bunny en Argentina: AQUÍ fecha y lugar para comprar entradas del concierto ¿Cuándo será el concierto de Bad Bunny en Chile? El popular cantante Bad Bunny tocará en Chile este 28 de octubre del 2022. Esta presentación será parte de su gira mundial World’s Hottest Tour, que incluye ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. ¿En qué lugar actuará Bad Bunny en Chile este 2022? El Chile, el intérprete de “Callaíta” y “Solo de mí” se presentará en el Coliseo Central del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, localizado en Santiago. ¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Bad Bunny en Chile? Las entradas para ver al ídolo mundial del reggaetón se podrán adquirir a través de la plataforma de venta Puntoticket. La compra por la web estará habilitada desde el viernes 18 de febrero a partir de las 12.00 p. m.. Bad Bunny en Chile: precios de entradas Si bien aún no se conocen los precios de los boletos, se sabe que, en cualquier momento, la productora Bizarro Live y el sistema de venta Puntoticket anunciará el costo para cada zona.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa