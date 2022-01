¿Cómo votar por la final de Yo soy: grandes batallas internacional?

Cinco participantes llegaron a la recta final de Yo soy: grandes batallas internacional. Aquí conoce quiénes son y cómo votar por tu favorito.

Yo soy: grandes batallas internacional tendrá su noche final el sábado 29 de enero. Foto: Yo soy: grandes batallas internacional/Instagram

Yo soy: grandes batallas internacional llega a su final este sábado 29 de enero. La temporada cerrará con el último duelo entre cinco competidores que lograron imponerse a sus pares venidos de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Ahora, será el público el que podrá determinar quién será el ganador, por lo que aquí te explicamos cómo lograr que gane tu favorito. PUEDES VER: Imitador de Nino Bravo se quiebra previo a la final de Yo soy: “Sufrí envidia y malas vibras” ¿Cómo llega Yo soy: grandes batallas internacional a la final? Después de semanas llenas de emociones, finalmente el viernes 28, Yo soy: grandes batallas internacional enfrentó a los participantes José José, Celia Cruz, Ricardo Montaner (Ecuador), Nino Bravo, Lucho Barrios, José Feliciano, Yuri, Emmanuel, Demi Lovato y Juan Gabriel , quienes dieron lo mejor de sí para alcanzar un cupo en la gran final. ¿Quiénes son los finalistas? El jurado conformado por Janick Maceta, Mauri Stern, Katia Palma y Jorge Henderson, después de deliberar, eligieron a los cinco finalistas de Yo soy: grandes batallas internacional: Ricardo Montaner (Cristian Danielle)

Yuri (Noelia Calle)

Juan Gabriel (Ronald Hidalgo)

José Feliciano (Sebastián Landa)

Nino Bravo (Sebastián Hormazábal) Entre los finalistas están ‘Jose Feliciano’, ‘Yuri’ y ‘Juan Gabriel’. Foto: Composición / Instagram ¿Cómo votar en Yo soy 2022 por la app de Latina? Los votos para la gran final de Yo soy: grandes batallas internacional se realizan a través de la app de Latina. Aquí los pasos: Descarga la app de Latina en tu teléfono celular

Dirígete a la sección de destacados donde te aparecerá en primer lugar el logo de Yo soy 2022

Haz clic en dicha imagen y te llevará automáticamente al link de votación

Por último, elige la foto del concursante favorito para darle tu voto. Esta parte se activará a partir de las 8.00 p. m., horario en que se dará inicio al programa. Jurados y conductores de Yo soy: grandes batallas Internacional reunidos. Foto: Yo soy Perú/Instagram ¿Cómo descargar la app de Latina? Para votar en Yo soy: grandes batallas internacional debes descargar el APP de Latina desde Google Play, de acuerdo al sistema operativo de tu equipo móvil. Para smartphones Android, sigue el siguiente link: https://bit.ly/3Fpnhn1.

Para iPhone, puedes hacerlo mediante este link: https://apple.co/3CqlAE0 Yo soy: grandes batallas internacional - horario Yo Soy Grandes Batallas Internacional se emite de lunes a sábado a las 8.30 p. m. Sin embargo, la final empezará aproximadamente a las 8.00 p. m. Yo soy: grandes batallas internacional 2022: canal de transmisión Latina Televisión es la señal encargada de transmitir el programa Yo soy Grandes batallas internacional. Aquí cómo sintonizar el canal según tu operador de cable: DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 802 (HD)

Claro TV: Canal 2

Entel TV: Canal 13 Yo Soy: Grandes batallas internacional se estrena el 18 de noviembre. Foto: Twitter Latina ¿Cómo ver Latina TV EN VIVO? Puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO la final de Yo Soy Grandes Batallas Internacional 2022 a través de señal abierta, por cable, en la misma web de Latina y también en La República – Espectáculos. www.larepublica.pe/espectaculos/

