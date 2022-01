Camila Cabello sorprende en redes sociales con un divertido cover de Céline Dion

No cabe duda de que Camila Cabello tiene una voz privilegiada. La exintegrante del grupo Fifth harmony hizo un tributo especial a la década de los 90 durante una noche de karaoke. Junto con un grupo de amigas interpretó una de las baladas más icónicas de Céline Dion y compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram.

Camila Cabello le hace homenaje a Céline Dion

La joven cantante salió el 25 de enero a una sesión de karaoke con tres de sus amigas más cercanas. Camila compartió un video en Instagram de la especial noche, donde se nota divirtiéndose con sus compañeras al usar lentes de sol, beber e interactuar con los demás asistentes del local.

La cubano-americana escogió interpretar un éxito de la legendaria canadiense Céline Dion. Tomó el micrófono para hacer un cover de “It’s all coming back to me now”. El cuarteto hizo una interpretación muy juguetona al cantar de manera exagerada y dramática mientras se abrazaban y saltaban.

“Pon esto en mi vision board”, escribió la estrella de Cenicienta como descripción del clip en su red social. Sus fanáticos quedaron entusiasmados con la actuación y le pidieron a la artista en la sección de comentarios que compartiera más videos como este.

“Nunca supe que necesitaba un video tuyo así”, “Reina del cantar: Céline Dion”, “Reina del canto del karaoke”, fueron algunos de los mensajes más destacados. El video sumó más de un millón de reproducciones.