Ana Siucho responde a críticos de Edison Flores tras anotar el gol ganador en el Perú vs. Colombia

La esposa del seleccionado Edison Flores compartió un contundente mensaje en Instagram hacia los detractores del ‘Orejas’ luego de que el futbolista hiciera ganar al conjunto peruano.

Ana Siucho le demuestra toda su confianza a su esposo Edison Flores. Foto: composición/ Instagram

Ana Siucho no pudo ocultar su felicidad luego de que Edison Flores anotara el gol con el que la selección peruana consiguió el triunfo ante el conjunto de Colombia. Es por ello que la joven médica se animó a compartir en su cuenta de Instagram una serie de historias para celebrar la victoria, así como también responder a quienes durante mucho tiempo han criticado el desempeño del futbolista. Ana Siucho celebra gol de Edison Flores A través de una serie de videos, la joven se grabó gritando y festejando junto a su pequeña hija el acierto de su esposo a favor de la Bicolor en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. “Hoy se celebra”, escribió en la descripción de dicha publicación. Ana Siucho celebra el triunfo de la selección en el Perú vs. Colombia. Foto: Ana Siucho/ Instagram Asimismo, famosos como Carlos Vílchez, Yaco Eskenazi, Alexandra Hörler, Lorena Álvarez, Patricio Parodi, Cristian Rivero y Shirley Arica también se mostraron entusiasmados por la victoria de la blanquirroja. PUEDES VER: Ana Siucho celebra los cinco meses de su bebé con celebración inspirada en Halloween Responde a críticos del ‘Oreja’ Flores Más tarde, Ana Siucho compartió un contundente mensaje para callar a todas aquellas personas que, en algún momento, cuestionaron duramente a Edison Flores y que, incluso, llegaron a decir que ya no aportaba en la selección peruana. “Cuando trabajas en silencio, se gozan mejor los resultados. Ahora sí, que suban”, fueron las palabras con las que Siucho buscó ponerle fin a las críticas contra su esposo. Ana Siucho felicita a Edison Flores en el Día del Padre En junio del 2021, Ana Siucho le dedicó a Edison Flores un tierno mensaje por el Día del Padre a través de su Instagram oficial. En su publicación, la joven expresaba el gran amor y aprecio que siente por su esposo y padre de su única hija. “¡Feliz primer Día del Padre! Sin duda, otros de tus mejores talentos. Alba tiene al mejor papá del mundo. Te amamos” Ana Siucho, Edison Flores y su bebé. Foto: Ana Siucho/ Instagram Ana Siucho dedicó tiernas palabras a su hija por su primer mes de nacida Con un emotivo mensaje, Ana Siucho festejó el primer mes de su menor hija junto a Edison Flores, el pasado 27 de junio de 2021. “Un mes de mi pollita. Hace un mes nos conocimos por primera vez y sí que explotaste mi corazón de amor. Hoy no imagino mi vida sin ti. Llegaste para volverlo todo perfecto, eres magia pura. Te amo con todo mi corazón, pollita”, escribió la esposa del futbolista en su cuenta oficial de Instagram. Ana Siucho celebra el primer mes de su hija junto con Edison Flores: “Eres magia pura”. Foto: captura Instagram

