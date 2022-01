Conoce a los 10 imitadores que se enfrentarán en la semifinal de Yo soy: grandes batallas

Los mejores imitadores del programa serán enfrentados por uno de los cinco exconsagrados que, en un momento, llegaron a ocupar un sillón rojo.

El sábado 29 de enero de conocerá al ganador absoluto de Yo soy: grandes batallas. Foto: composición Carlos Burga/Instagram, captura YouTube.

Yo soy: grandes batallas es uno de los programas de entretenimiento que ha tenido mejor acogida de parte del público peruano. En esta temporada, el reality de imitación recibió participantes de otros países, lo que ha generado gran expectativa para la final, que se celebra el sábado 29 de enero a las 8.00 p.m. por la señal de Latina TV. Para conocer al ganador del concurso de canto, los participantes deberán presentar su mejor performance este viernes 28 de enero en la semifinal del programa, ya que cinco exconsagrados han clasificado para retar e intentar ocupar uno de los sillones rojos en los que figuran: ‘José Feliciano’, ‘Juan Gabriel’, ‘Demi Lovato’, ‘Emmanuel’ y ‘Yuri’. 10 imitadores se enfrentan en la semifinal de Yo soy: grandes batallas Durante la edición del último jueves 27 de enero, 10 imitadores que en algún momento llegaron a ser consagrados se batieron a duelo para ser uno de los 5 mejores participantes y pasar a la semifinal con los ya clasificados de Yo soy: grandes batallas. Entre los concursantes reaparecieron: ‘Nino Bravo’, ‘Celia Cruz’, ‘Anita, Santivañez’, ‘Gilberto Santa Rosa’, ‘Lucho Barrios’, ‘José José’, ‘Ricardo Montaner’ de Ecuador, ‘Ozuna’, ‘José Luis Rodríguez’ y ‘Gian Marco’. En esta nota, conoce que imitadores se enfrentaran en la semifinal. PUEDES VER: ¿Quiénes son los semifinalistas de Yo soy: grandes batallas? ‘José José’ El imitador de José José llegó al set para quedarse y ser uno de los finalistas. Así fue, luego de protagonizar un versus junto a ‘Gilberto Santa Rosa’ quien interpretó “La agarro bajando”, mientras que ‘José José’ entonó “Desesperado”. El jurado tuvo una difícil decisión, pero, finalmente, escogió a Carlos Burga, quien encarna al baladista. 'José José' es parte de la semifinal de Yo soy: grandes batallas. Foto: Carlos Burga/Instagram. ‘Celia Cruz’ ‘Ozuna’ con su tema “Se preparó” enfrentó a ‘Celia Cruz’, quien entonó “Bemba colorá”. Lamentablemente, el intérprete de ‘el negrito de ojos claros’ no pudo derrotar Joseph Sanz y tuvo que abandonar la pista de Yo soy: grandes batallas. Joseph Sanz da vida a 'Celia Cruz' en Yo soy: grandes batallas. Foto: Joseph Sanz/Instagram. ‘Ricardo Montaner’ de Ecuador Cristian Danielle imitador de Ricardo Montaner realizó su presentación con la canción “Castillo azul” para vencer a ‘Gian Marco’ con su tema ‘Domitila’, quien puso a bailar al jurado; sin embargo, no logró quedarse en el programa, ya que Janick Maceta votó a su favor y Katia Palma junto a Mauri Stern por el ecuatoriano. PUEDES VER: Cirbenautas critican a jurado de Yo soy: grandes batallas por hacer ganar a ‘José José’ 'Ricardo Montaner' regresó a tomar su lugar en Yo soy: grandes batallas. Foto: Cristian Danielle/Instagram. ‘Nino Bravo’ Con el tema “Cartas amarillas”, el imitador de ‘Nino Bravo’ buscó abrirse paso a la semifinal de Yo soy: grandes batallas, mientras que ‘José Luis Rodríguez’ hizo lo mismo con “Agárrense de las manos”, pero no corrió con la misma suerte que Sebastián Hormazabal. 'Nino Bravo' regresó al programa de imitación Yo soy: grandes batallas. Foto: captura YouTube. ‘Lucho Barrios’ La imitadora de Anita Santivañez entonó “Madre soltera” en el versus frente a ‘Lucho Barrios’ con su interpretación “Me engañas mujer”. Tras ambas presentaciones, el jurado pasó a dar sus críticas y dieron como ganador ‘Lucho Barrios’, quien recibió dos votos de parte del juez del programa. 'Lucho Barrios' reingresó a Yo soy: grandes batallas para ser parte de la semifinal del programa. Foto: captura YouTube. ‘José Feliciano’ El imitador de José Feliciano se hizo merecedor del sillón rojo tras ser enviado a doble empate con ‘Dyango’. Luego de las presentaciones de ambos participantes, Sebastián Landa pasó a ser uno de los consagrados. PUEDES VER: Imitador de Luis Fonsi descontento con Yo soy: “Puedo dar batalla a grandes consagrados” 'José Feliciano' ocupa un sillón rojo de Yo soy: grandes batallas. Foto: Sebastián Landa/Instagram. ‘Yuri’ Noelia Calle, participante que encarna a ‘Yuri’, le quitó el lugar a ‘Bad Bunny’ con su tema “Yo te pido amor. En la semifinal, ‘Yuri’ deberá enfrentarse a uno de los cinco mejores imitadores que llegó para disputarse la final del reality. 'Yuri' será parte de la semifinal de Yo soy: grandes batallas. Foto: captura YouTube. ‘Emmanuel’ Harold Gamarra eliminó a ‘Lucho Barrios’, quien interpretó “Cabellitos de mi madre”, mientras que ‘Emmanuel’ cantó “Chica de humo” y, desde entonces, se volvió en uno de los consagrados del programa. Harold Gamarra imita a Emmanuel en Yo soy: grandes batallas. Harold Gamarra/Instagram. ‘Demi Lovato’ La imitadora de Demi Lovato llegó con la idea de retar a ‘Gian Marco’ y ocupar su lugar. Ana Paula Leonardi interpretó “Heart Attack” y Paolo Camacho “No puedo amarte”, pero no pudo conservar su sillón rojo. PUEDES VER: ‘Nino Bravo’ venció al ‘Puma’ y volvió a la competencia con esta presentación 'Demi Lovato' es una de las consagradas de Yo soy: grandes batallas. Foto: captura YouTube. ‘Juan Gabriel’ Ronald Hidalgo fue el último participante que llegó a retar a ‘Luis Fonsi’ y se convirtió en uno de los consagrados luego de llevarse los mejores comentarios del jurado de Yo soy: grandes batallas cuando escucharon un mix del mexicano Juan Gabriel. Ronald Hidalgo imitador de Juan Gabriel es otro de los consagrados de Yo soy: grandes batallas. Foto: Ronald Hidalgo/Instagram.

