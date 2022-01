Cibernautas critican a jurado de Yo soy: grandes batallas por hacer ganar a ‘José José’

Luego de que ‘José José’ y ‘Gilberto Santa Rosa’ realizaran su presentación, el jurado de Yo soy: grandes batallas votó a favor del concursante Carlos Burga.

'José José' se enfrentará a uno de los consagrados de Yo soy: grandes batallas. Foto: composición Yo soy Perú/Instagram, captura YouTube.

Los seguidores de Yo soy: grandes batallas internacional hicieron sentir su malestar a través de las redes sociales cuando el jurado del programa dio como ganador a ‘José José’ tras enfrentarse al imitador de Gilberto Santa Rosa en la última edición del reality de canto del jueves 27 de enero. Ambos participantes hicieron su performance para poder pasar a la siguiente etapa y batallar con los consagrados. A solo un día de la final de Yo soy: grandes batallas, al reality regresaron los mejores imitadores que han tenido la oportunidad de pasar por el set de televisión y entre ellos figuraban: ‘Nino Bravo’, ‘Celia Cruz’, ‘Anita Santivañez’, ‘Gilberto Santa Rosa’, ‘Lucho Barrios’, ‘José José’, ‘Ricardo Montaner’ de Ecuador, ‘Ozuna’, ‘José Luis Rodríguez’ y ‘Gian Marco’. Tras anunciar la estrategia para conocer al ganador absoluto del programa este sábado 29 de enero, Cristian Rivero presentó el duelo entre ‘Gilberto Santa Rosa’ y ‘José José’, quienes interpretaron “La agarro bajando” y “Desesperado”, respectivamente. Para dar como vencedor de la batalla a uno de los imitadores se decidió exonerar el voto de Mauri Stern. De esta manera, Katia Palma y Jorge Henderson votaron a favor del baladista y Janick Maceta por el salsero. PUEDES VER: ‘Nino Bravo’ venció al ‘Puma’ y volvió a la competencia con esta presentación Seguidores critican la decisión del jurado de Yo soy: grandes batallas ‘José José’ es uno de los cinco concursantes que pasará a enfrentarse en un versus con uno de los que ocupan un sillón rojo. Sin embargo, su reingreso generó indignación de los seguidores del programa y arremetieron contra la línea de jueces. “‘José José' es el consagrado del jurado, por favor”, “‘Gilberto es el mejor de lejos, pero como ya está arreglado... que se puede esperar”, “‘Gilberto es mejor que ‘José José’, pero favoritismo del jurado lo hacen ganar a JJ”, escribieron. Usuarios aseguran hay favoritismo por 'José José' en Yo soy: grandes batallas. Foto: captura YouTube. Jorge Henderson es criticado por comentario a imitador de Emmanuel Harold Gamarra, quien imita a Emmanuel, recibió un duro comentario de parte de Jorge Henderson luego de realizar su presentación. Los fans del programa no se quedaron callados y criticaron al jurado de Yo soy: grandes batallas. “Una falta de respeto con ‘Emmanuel’. Cómo le va a decir que tiene que bajar de peso. Nadie sabe lo de nadie. Y tal vez sea algo patológico o de estrés. Fuera de lugar. Vamos, Harold, a mostrar todo lo que diste en Chile”, comentó un cibernauta. Usuarios criticaron a Jorge Henderson tras comentario contra Emmanuel. Foto: captura YouTube.

