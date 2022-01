Tula Rodríguez le reclama a Marianita por intentar sustituirla en En boca de todos

Tula Rodríguez se mostró incómoda con la actitud de Marianita, quien estuvo presentando el programa de televisión En boca de todos mientras la actriz y su compañera Maju Mantilla no estuvieron presentes. Ante eso, aprovechó su regreso al magazine familiar para jalarle el pelo a la locutora radial y reclamarle, todo eso en son de broma.

La compañera de Carloncho asistió por unos días al programa en compañía de diversos personajes como Ivana Yturbe, que es reportera del espacio televisiva, y Alejandra Baigorria. No obstante, con el regreso de una de las conductoras oficiales, la influencer agradeció al público por su preferencia y preocupación durante los días que se ausentó, pero no todo fueron buenas noticias.

Tula Rodríguez confirma que Maju Mantilla tiene COVID-19 y le envía fuerzas

La buena noticia es que la exreina de belleza está estable y sin síntomas. Desde el set de televisión, la artista le envió un conmovedor mensaje: “Maju Mantilla y yo tuvimos que faltar dos días por precaución, porque nosotros, en el programa, constantemente nos estamos haciendo exámenes. Maju, mi compañera y amiga, dio positivo. Ella está en casa y, por precaución, yo también tuve que guardar unos días para esperar a que mi prueba sea exacta y poder corroborar que yo estaba en condición negativa”.

Tula Rodríguez incomodó a Roger del Águila al preguntarle por Saskia Bernaola

La influencer Tula Rodriguez y sus compañeros de En boca de todos recibieron en el set a Roger del Águila, quien regresó a televisión con Esto es Habacilar, y no dudó en hacerles las preguntas que quiso, a pesar de lo incómodas que sean.

Mientras Ricardo Rondón le consultaba sobre la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi, la actriz le recordó su romance con Saskia Bernaola y él respondió: “No me desequilibren. He meditado un rato y con lo que dices se me mueve todo. Yo lo que siento es que ahora las mujeres necesitan ser respetadas y bien respetadas, entonces si quieres algo, sé claro y no confundas a la gente”.