Tula Rodríguez agradece que Maju no tenga síntomas de COVID-19: “Te esperamos con mucho amor”

Los coconductores de En boca de todos le enviaron un mensaje de aliento a la ex reina de belleza, quien cuenta con las tres dosis de la vacuna.

Tula Rodríguez envió un mensaje de aliento a su amiga Maju Mantilla tras contagiarse de Covid-19 por segunda vez. Foto: Tula Rodríguez/ Instagram, Maju Mantilla/Instagram

El set estuvo incompleto. Tula Rodríguez sorprendió durante el programa del día de hoy en En boca de todos al revelar el motivo de la ausencia de la ex reina de belleza Maju Mantilla como parte de la conducción de En boca de todos. Ambas tuvieron que someterse a un descarte de COVID-19; sin embargo, solo una regresó al magazine de América TV. Tula Rodríguez informó a los televidentes que los resultados de su análisis habían salido negativo, mientras que los de Maju si habían dado positivo. Esto significa que la modelo volvió a contagiarse a casi un año de haber superado la COVID-19. “Maju Mantilla y yo tuvimos que faltar dos días por precaución, porque nosotros en el programa constantemente siempre nos estamos haciendo exámenes. Maju, mi compañera y amiga, dio positivo. Ella está en casa, y por precaución yo también tuve que guardar unos días para esperar a que mi prueba sea exacta y poder corroborar que yo estaba en condición negativa” , expresó la conductora. PUEDES VER: Maju Mantilla dio positivo por COVID-19 y por eso no está en En boca de todos Maju Mantilla no presenta síntomas Tula Rodríguez también se mostró tranquila al revelar que en esta ocasión su amiga y colega no presenta ningún síntoma a pesar de estar infectada por segunda vez. Por ello, decidió tomarse unos minutos del programa para dedicarle un emotivo mensaje de aliento. “Lo único que nos queda decir en el programa es que, Maju, tu espacio es solo tuyo. Te esperamos con mucho amor, gloria a Dios que está sin síntomas, que estás bien, qué estás fuerte, que tienes las tres vacunas . Aquí tus compañeros te abrazamos y te queremos”, dijo. En boca de todos reconoció por qué Maju Mantilla no estaba asistiendo al programa. Foto: Maju Mantilla/Tula Rodríguez/Instagram Ante la ausencia de Maju Mantilla, la locutora radial Marianita y Alejandra Baigorria asumieron la conducción del programa de espectáculos. PUEDES VER: Tula Rodríguez no estuvo en la conducción de En boca de todos y envió mensaje: “Los quiero mucho” Maju Mantilla se suma a los artistas que criticaron a Respsol tras el derrame La ex reina de belleza se pronunció en sus redes sociales sobre el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla de la empresa Repsol, el cual afectó severamente la fauna marina y dejará secuelas a largo plazo en la salud de los peruanos. “Este derrame ha traído consecuencias gravísimas para nuestro mar, nuestra flor y fauna. Hay que ver cómo se canalizan todas las ayudas y cómo se ejecuta” , dijo la ex Miss Mundo

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa