Maxi Iglesias habló de su primer beso con Stephanie Cayo: “Fue un desastre”

El actor español reveló detalles inéditos de su relación sentimental con Stephanie Cayo, con quien rodó la producción peruana Hasta que nos volvamos a encontrar.

El filme protagonizado por Maxi Iglesias y Stephanie Cayo llegará a la plataforma de Netflix el próximo 18 de marzo. Foto: composición/Maxi Iglesias/Instagram

Poco más de un mes de oficializar su relación sentimental, Maxi Iglesias y Stephanie Cayo han venido mostrándose juntos en diversas ocasiones. Una de ellas fue la reciente sesión fotográfica que el intérprete español colgó en su perfil de Instagram, además de brindar entrevistas en conjunto como parte de la promoción del filme peruano de Netflix Hasta que nos volvamos a encontrar, el cual estuvo protagonizado por el par. A propósito del próximo estreno de la producción peruana dirigida por Bruno Ascenzo en la plataforma de streaming, el par de actores concedieron una entrevista a la revista española Harper’s Bazaar en la que revelaron detalles no conocidos sobre el rodaje del filme, además de dar a conocer cómo surgió el afecto sentimental entre ellos. En un inicio, Maxi Iglesias y Stephanie Cayo fueron consultados sobre la primera lectura del guión que tuviron y la impresión que tuvieron uno del otro cuando se conocieron en el set de grabación. Al respecto, ambos concordaron que tuvieron una buena química. Maxi Iglesias confiesa que su primer beso con Stephanie Cayo fue malo Mientras ambos hablaban sobre la primera vez que tuvieron la oportunidad de ver el filme, Maxi Iglesias hizo una reveladora confesión que sorprendió a muchos de sus fanáticos. Al ser consultado por su primer beso en la ficción, Iglesias dijo: “ Nuestro primer beso, rodando, fue un desastre . La escena estaba siendo cortada en distintos bloques y cuando llegamos al momento del beso, nada iba como tenía que ser”. PUEDES VER: Stephanie Cayo oficializa su relación con Maxi Iglesias: “Infinitamente más hermoso” Sobre ello, Stephanie Cayo confesó haber tomado shots de pisco para grabar esa escena en específico, hecho que habría propiciado que el beso se diera de manera “torpe”. ¿Cómo fue su primer beso en la vida real? Asimismo, los protagonista de Hasta que nos volvamos a encontrar fueron cuestionados sobre su primer beso detrás de pantallas. “El primer beso en la película fue un desastre, y el primer beso que nos dimos (en la vida real) fue muy bien, la verdad”, expresó el novio de la actriz Stephanie Cayo.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa