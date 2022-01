Sheyla Rojas: ¿'Sir Winston’ le habrá sido infiel a la modelo?

Sheyla Rojas se mudó a México para convivir con su pareja, Luis Miguel Galarza; sin embargo, algunas publicaciones en su cuenta de Instagram sorprendieron a sus seguidores, quienes asumen una infidelidad por parte de su pareja.

Esta semana, la exconductora de televisión publicó imágenes alusivas a una infidelidad por parte de ‘Sir Winston’. “Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una historia que subió a Instagram, que dejó pensativa a más de una persona acerca de su situación sentimental.

En la siguiente historia, la modelo colocó en la descripción: “Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney… hasta Fiona estaba”. Este mensaje apareció junto a la imagen de varias princesas.

Sheyla Rojas habría terminado su relacion con Sir Winston. Foto: Instagram.

Sin embargo, estas no fueron las únicas imágenes de la popular ‘Shey Shey’. “La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, fue la última imagen que posteó en sus redes sociales. Estas indirectas alertaron a sus fans, quienes especulan sobre una posible ruptura amorosa.

Sheyla Rojas publica indirectas en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Sheyla Rojas regresa a las pantallas

Luego de la ola de escándalos que la alejaron del país, Sheyla Rojas se animó a revelar que este año regresaría llena de planes.

El pasado 10 de enero, ante una dinámica de preguntas y respuestas, la modelo Sheyla Rojas anunció que tiene planes de conducir otro programa durante el 2022. Aunque no reveló el nombre ni el canal, se especula que podría ser la figura principal de América hoy. Asimismo afirmó que retornaría a nuestro país por temas de negocios.