Roger del Águila revela que no planeaba retornar a Habacilar: “Vendí todo y me mudé a provincia”

Poco más de una semana al frente de la conducción de Esto es Habacilar, Roger del Águila continúa acaparando la atención de la audiencia y la prensa de espectáculos. El conductor televisivo, quien tras su debut en el nuevo formato de América TV recibió una lluvia de críticas debido a supuestos comentarios racistas durante un segmento del programa y también por su participación junto a exintegrantes de Esto es guerra, no se deja amilanar por las palabras de sus detractores y así lo viene reflejando.

En esa línea, el compañero de conducción de Johanna San Miguel se animó a brindar declaraciones para +Espectáculos. Inicialmente, recordó cómo se originó el popular baile del Chivito. “El productor nos dicen: ‘Estiren’, y eso hacíamos, no había tiempos. Un día Raúl me dice que he empezado un baile, y así inició”, señaló del Águila, para luego contar algunos detalles inéditos.

Roger del Águila cuenta por qué se animó a liderar la nueva versión de Habacilar

Asimismo, la figura pública confesó sus razones para retornar a ser parte de la conducción de Esto es Habacilar, y su decisión se basó en el cambio de locación del set, según comentó.

“Hace una semana estaba en Chiclayo, vivo ahí y Amazonas. No quería regresar a Lima, pero Mariana me llama, y dice que estaban en Pachacamac, me encanta la comida, es mágico. Me trauma (Lima), vivo en provincia, vendí todo y me fui”, dijo Roger.

El presentadora aprovechó para dar a conocer que se mudó a este distrito y va en bicicleta a su centro de trabajo.

“Volví para regalarle dinero a la gente”, agregó el popular ‘Chivito’, quien precisó también que los premios fueron un gran incentivo en su decisión de estar al frente de la conducción del reality junto a Johanna San Miguel.

Roger del Águila protagoniza incómodo momento con Tula Rodríguez al ser recordado su romance con Saskia Bernaola

El conductor de Esto es Habacilar visitó hace unos días el set de En boca de todos para conversar sobre su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, el encuentro con colegas del canal no fue tan ameno como planeado, pues un incidente se evidenció durante la conversación.

La presentadora Tula Rodríguez hizo recordatorio a Roger del Águila de su romance con Saskia Bernola, acotando que el conductor Patricio Parodi imitó la actitud del conductor, al no oficializar su relación con Luciana Fuster. Ante ello, Roger evitó responder y tomó la broma de la mejor manera posible.