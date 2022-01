Reinaldo dos Santos se retracta tras el Perú vs. Colombia: “El fútbol es impredecible”

El popular ‘Profeta de América’ afirmó que Perú iba a perder ante Colombia, pero se retractó en Instagram.

Nuestro país lo celebra. Las selecciones de Perú y Colombia disputaron un sorprendente partido este viernes 28 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la esperanza de ganarse un espacio en el Mundial de Qatar 2022. Debido a esto, muchas figuras públicas pronosticaron la puntuación final de este partido. La predicción que llamó la atención de todos los peruanos fue la de Reinaldo dos Santos, quien hizo declaraciones durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. PUEDE VER: Reinaldo Dos Santos afirma que está enamorado: “Es una cantante famosa” “Si ustedes me preguntan ‘¿quién gana, Perú o Colombia?’, yo les tengo que decir que Colombia ganará. Perú necesita este partido, pero lo veo complicadísimo”, anunció, dejando en suspenso a miles de peruanos. Incluso indicó que esta eliminatoria se decidirá con un balón detenido. “Ese partido se va a decidir en una pelota parada. Anoten eso. Ese partido se va a definir con un balón parado”, resaltó el brasileño. Esta tarde, nuestra selección mantuvo a todos los televidentes atentos al partido. Durante el minuto 83 y con el pase de Christian Cueva, Edison Flores anotó un gol en el arco colombiano, con lo cual sumó los 3 puntos que necesitábamos en la tabla. “Se lo merecen. Se lo merecen. A veces el fútbol es impredecible. De veras que es impredecible. Es pasión. Tan bonito ese deporte. Van al mundial”, dijo Reinaldo dos Santos en sus historias a través de su cuenta en Instagram, en donde suele publicar sus predicciones. Finalmente, adjuntó una imagen en la que incluía al Perú entre los equipos que estarán presentes en el Mundial Qatar 2022. Reinaldo Dos Santos se retracta ante el partido de Perú vs Colombia. Foto: Instagram. PUEDE VER: ¡Estamos cuartos! Perú consiguió un gran triunfo por 1-0 en Barranquilla y está cerca al Mundial Reinaldo dos Santos en un vidente muy conocido en el Perú, ya que anteriomente hizo varias predicciones polémicas; sin embargo, también existe una lista de sus predicciones que nunca se cumplieron, y falló con su corazonada acerca de Keiko Fujimori y la presidencia. El ‘Profeta de América’ anunció que la excongresista ganaría las últimas elecciones, lo cual no ocurrió.

