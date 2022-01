Rebeca Escribens critica discusión entre Karla Tarazona y Leonard León: “Todo lo hacen público”

Rebeca Escribens opinó sobre la nueva discusión protagonizada por Karla Tarazona y Leonard León, quienes en redes sociales se envían fuertes acusaciones. Por ello, la presentadora de espectáculos se tomó unos minutos del último programa +Espectáculos de este viernes 28 de enero para aconsejar a la conductora y al cumbiambero que tengan cuidado con lo que se dicen por el bien de sus hijos.

Antes de presentar la nota sobre la expareja, aseguró que la discusión entre ambos tiene para varios días. “¡Ay, Dios mío, no entienden! Yo por más que sugiero y aconsejo no me hacen caso. O sea, no me han pedido mi opinión, pero igual yo la doy con todo respeto. Hablo precisamente del caso de Karla Tarazona y Leonard León. La cosa tiene para rato”.

Al finalizar el informe, la conductora se animó a recomendar en cuidar la salud mental de sus hijos y dejar de exponer sus discusiones. “No te digo, ¡esto tiene para rato! Todo lo hacen público. Dios los cría y ellos se juntan, esperemos que todo se solucione, ya hablando en serio, por el bien de los niños que casi son adolescentes y de seguro tienen acceso a redes sociales. Chicos, cuidado con eso, con su cabecita y la salud mental, eso es súper importante” .

PUEDES VER: Karla Tarazona critica a Leonard León por gastar en abogados y no pagar pensión de alimentos

Pareja de conductora la defiende ante enfrentamiento con cumbiambero

Rafael Fernández salió en defensa de su esposa luego de que Leonard León la mandara a estudiar y asegurara que ella tiene un nombre en la televisión gracias a él. “¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesitó que yo le diga: ‘Confío en ti’ para que sea una perfecta jefa de marketing. Gracias a ella, EggTreme se posicionó como marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran. Gracias”, escribió en sus historias de Instagram.

Continúa el enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León. Foto: Instagram

Leonard León acusa a Karla Tarazona de usarlo para figurar en televisión

Por medio de sus redes sociales, Leonard León volvió a arremeter contra Karla Tarazona. Además, la acusó de utilizar su imagen solo para generar noticias en la prensa y de no acabar sus estudios secundarios. “¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizar a mis hijos y a mí para que figures?”, expresó.

Leonard León también criticó a Karla Tarazona por supuestamente no acabar la secundaria. Foto: composición/ Instagram/ La República

Karla Tarazona arremete contra Leonard León

La conductora no se quedó callada ante los ataques del cantante y aseguró que Leonard León es un maltratador de mujeres. “¿Utilizarte para figurar? No, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad, irresponsable como padre (...) Gracias a mí la gente sabe que existes”.