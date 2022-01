Rebeca Escribens anuncia que don Jorge mejoró su estado de salud

Rebeca Escribens utilizó sus redes sociales para publicar que don Jorge, su padre, se encuentra recuperado y lo cambiarán de habitación. Esta noticia llenó de alegría a la conductora de televisión, quien agradeció a sus seguidores por sus oraciones.

El lunes 24 de enero, Rebeca Escribens no asistió al programa matutino de América y, en su reemplazo, se presentó ‘Choca’ Mandros en la conducción. ‘Choca’ no dio explicaciones; sin embargo, ‘Doña Rebe’ indicó que su padre se encontraba delicado de salud y ella se mantendría cuidándolo, y por este motivo no asistiría al bloque de espectáculos.

A través de su cuenta en Instagram, la también actriz pidió a sus seguidores una oración por su padre, quien afortunadamente hoy se encuentra recuperándose positivamente. “Más de un millón de personas están siguiéndote (en redes sociales), papá. La gente te quiere. Una cosa de locos. Tres videos que he colgado y la gente se preocupa por ti. Me dicen ‘cómo está don Jorge’. Qué bonito es recibir cariño. La gente te apoya”, dijo en una historia de la mencionada red social.

Rebeca Escribens pide oraciones por su padre a través de sus redes sociales. Foto: Instagram.

Asimismo, Rebeca Escribens, fiel a su estilo, decidió anunciar la mejoría de su progenitor. “Así como les pido sus energías bonitas para que el viejo sane y deje de fregar la paciencia, les cuento que se va a piso y eso es excelente… Mi viejo se va a piso. Estamos felices con esa noticia bonita”, comentó.

Rebeca Escribens recibió mensajes de apoyo

La conductora de espectáculos en América TV es muy querida por sus seguidores. El día de ayer, Rebeca publicó un emotivo video a través de su cuenta en Instagram. El video muestra varias fotos de ella y su padre en diferentes etapas de su vida.

Los comentarios no tardaron en llegar, cada uno más motivador que otro. Asimismo, algunas figuras públicas también se pronunciaron. “Mi Rebe hermosa, la oración, la fé, y cuando uno pide con el corazón ¡las cosas se dan! El tiempo de Dios es perfecto, bendiciones”, le dijo la modelo Karen Dejo, quien le brindó ánimos a Rebeca.