Famosos reaccionan al triunfo histórico de Perú en Barranquilla contra Colombia

Este viernes 28 de enero se dio el encuentro de Perú vs. Colombia en Barranquilla. La selección peruana logró triunfar con el gol de Edison Flores. Ante el esperado encuentro, diversos personajes de la pantalla chica no dudaron en celebrar a través de sus redes sociales. Entre ellos están Guty Carrera, Verónica Linares, Shirley Arica, Cristian Rivero, entre otros.

La Blanquirroja se encuentra en el cuarto lugar de las eliminatorias, tras su reciente triunfo. El próximo encuentro de la selección será con Ecuador para las eliminatorias Qatar 2022.

Luciana Fuster

La modelo y locutora Luciana Fuster compartió con sus más de cuatro millones de seguidores el triunfo de Perú en Barranquilla. Ella se encontraba en el set de Esto es Habacilar cantando junto al público. Además, la también tiktoker le contó a Korina Rivadeneira que acertó en su pronostico, ya que ella dijo que Perú ganaba uno a cero contra la selección Colombiana.

Luciana Fuster celebró en el set de Esto es Habacilar el triunfo de Perú. Foto: Captura / Instagram

Guty Carrera

“Lapadula puede quedarse sin nariz, sin una oreja, sin dientes, pero nunca sin corazón por la Blanquirroja. A Lapadula dámelo siempre”, escribió el chico reality en su cuenta de Twitter, tras el triunfo de la selección peruana.

Guty Carrera feliz con el triunfo de Perú. Foto: Captura / Twitter

Renato Cisneros

El famoso escritor peruano Renato Cisneros también se sumó a la celebración del triunfo peruano. “Hay días en que somos un país. Hoy es uno de esos días”, se lee en su reciente post en Twitter.

Renato Cisneros feliz celebró el triunfo de Perú. Foto: Captura / Twitter

Talía Azcárate

La periodista y ex futbolista Talía Azucárate mencionó en su cuenta de Twitter que la selección peruana no ganaba en Barranquilla luego de 25 años. “Vamos car***, somos peruanos y vamos a luchar siempre. Desde 1997 no ganamos en Barranquilla”, indicó.

Verónica Linares

La periodista de América TV, Verónica Linares celebró con un corto mensaje, pero con muchos emoticones que hacían alusión a su emoción. “Gracias, Perú”, escribió junto a caritas de llanto.

Verónica Linares feliz con el triunfo de Perú. Foto: Captura / Twitter

Shirley Arica

La modelo y ex participante de El poder del amor escribió brevemente en su cuenta de Twitter. “Arriba, Perú. Ganamos”, sostuvo. El reciente post tuvo diversas reacciones y miles de comentarios por parte de sus fieles fans.

Shirley Arica feliz con el triunfo de Perú. Foto: Captura / Twitter

Christian Rivero

“El que dirige al país no sabe nada, pero el que dirige a la selección sabe mucho. Vamos car***. La figura del partido es clara: el equipo”, detalló tras el triunfo de la Blanquirroja.

Pancho Cavero

A través de su cuenta de Facebook, el famoso veterinario, escribió: “Te amo, Perú car***. Te amo siempre, te amo”. Su reciente publicación en dicha plataforma cuenta con más de 1.000 reacciones.