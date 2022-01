Critican a PSV por decir que “hasta los pescadores de Ventanilla” verán el Perú vs Colombia

Este viernes 28 de enero, Pedro Suárez Vértiz recurrió a su Instagram oficial para compartir un mensaje de aliento a la selección horas antes del Perú vs. Colombia, sin imaginar que su publicación provocaría una ola de indignación en el ciberespacio, debido a que en la misma afirmó que hasta los pescadores de Ventanilla, donde ocurrió el derrame de petróleo, estarían pendientes del partido.

¿Qué decía el mensaje de Pedro Suárez Vértiz?

“Hoy juega Perú. No importa nada más. Porque hasta los pescadores de Ventanilla estarán a las 4 pm alrededor de un televisor . Hoy tenemos que ganar porque el cuco no es Colombia ni Uruguay. El verdadero problema es Ecuador. Son simplemente un tsunami como visitante y siguen sumando puntos”, señalaba el intérprete.

“Seguro que hoy metemos el primer gol. Pero si no anotamos nuevamente en los siguientes 40 minutos, nos empatan o voltean el partido. Por no hay que jugar contra Colombia, hay que jugar contra nuestra desconcentración típica de los últimos 15 minutos”, añadía Pedro Suárez Vértiz en su publicación en Instagram.

Mensaje de Pedro Suárez Vértiz previo al Perú vs. Colombia. Foto: Pedro Suárez Vértiz/ Instagram

Críticas contra PSV por su mensaje previo al Perú vs. Colombia

Tras leer dicho post, usuarios de redes sociales lanzaron duras críticas contra Pedro Suárez Vértiz, lamentando que el cantante haya minimizado el desastre ocurrido por el derrame de petróleo en Ventanilla.

“¿Es en serio, Pedrito? ¿Hoy juega Perú y no importa nada más? Qué tristeza que veamos como el país se cae y que todavía pensemos que existen cosas más importantes”, “Esto del fútbol y cosas que hay en la TV no son más que una distracción para no ver la realidad de lo qué pasa en nuestro país. Hagamos algo. Seamos menos egoístas y unámonos para salvar lo poco que nos queda”, mencionaban los cibernautas.

“¿No importa nada más? ¿Que el país se siga yendo a la shi*** entonces? Más importantes son los once buenos para nada que van a jugar hoy...”, “Eso de ‘hasta los pescadores’ fue bien frío, Pedro”, “Edita eso de ‘no importa nada mas’”, fueron otros de los comentarios que surgieron en Instagram.

Usuarios critican a Pedro Suárez Vértiz. Foto: captura de Instagram

