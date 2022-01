Paula Manzanal oficializa nueva relación por medio de una fotografía en Instagram

La modelo Paula Manzanal posteó una instantánea en redes sociales junto a su nueva pareja; no obstante, ha decidido mantener su identidad en reserva.

La exchica reality Paula Manzanal fue felicitada por sus amistades al dar a conocer su nueva relación sentimental. Foto: Paula Manzanal/Instagram

Paula Manzanal, quien hace un mes fue sorprendida por Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, en su departamento en Barcelona, como parte del tour por Europa que tomó el conductor de América hoy por sus vacaciones, ha vuelto a ser noticia al subir una misteriosa fotografía en sus redes sociales. Paula Manzanal da a conocer que mantiene una nueva relación sentimental La modelo se mostró recientemente en una fotografía en la que aparecía abrazando a un joven en una piscina y la publicación llevaba como descripción las palabras: “No caption needed (No necesita descripción)”. De esa manera, Paula Manzanal oficializó su relación sentimental y llegó a recibir las felicitaciones de varias de sus amigas, entre ellas, Macarena Vélez, Fiorela Alzamora, Jamila Dahabreh y Daniela Arroyo. PUEDES VER: Paula Manzanal da a conocer que estudia un curso de diseño de cejas Paula Manzanal postea misteriosa fotografía con su nuevo novio. Foto: Paula Manzanal/Instagram ¿Quién es la nueva pareja de Paula Manzanal? A la fecha, la identidad de la nueva pareja de Manzanal es una incógnita para sus seguidores, pues ha decidido mantener en reserva el nombre del mismo. Cabe enfatizar que la exparticipante de El artista del año continúa casada con Adam Cartwright, con quien contrajo matrimonio en octubre del 2019 en Australia.

