Paula Leonardi, ‘Demi Lovato’ de Yo soy: “No anhelo ganar, hay otros que son mucho más fuertes”

Este viernes 28 se realizará la semifinal de Yo soy: grandes batalla internacional, donde cinco imitadores buscarán un cupo para la gran final, que se realizará este sábado 29 de enero. Una de las semifinalistas es Paula Leonardi, la famosa imitadora de Demi Lovato.

En conversación con La República, Paula Leonardi contó que se encuentra feliz de haber llegado a esta instancia del programa, pese a que al inicio no tenía muchas expectativas. Aunque no se considera la mejor imitadora del país, asegura que dará un show imperdible.

Estás entre los 10 mejores imitadores de Yo soy: grandes batallas internacional

Me siento fascinada con el simple hecho de estar allí, de estar en esta instancia. Llegué a Grandes batallas internacional sin la esperanza de nada. Incluso yo no iba a participar, hasta que un día me animé. Yo solo fui a cantar y me quedé de la nada (risas).

¿Cómo te sientes por estar en la semifinal?

Es alucinante, muy emocionante. La última vez que estuve en una semifinal en televisión fue en La voz kids y fue increíble. No anhelo ganar porque sé que hay muchos de ellos que a nivel de imitación son mucho más fuertes.

¿Qué tan buena imitadora eres?

Yo no me considero imitadora como tal, sino alguien que puede cantar como Demi Lovato, que puede construir un personaje y hacerlo bien. Haber llegado hasta este punto es más que suficiente. Estoy feliz de haber competido con tanta gente talentosa, de haber compartido escenario con gente que he visto en televisión y he admirado.

¿Te sientes preparada para estar en la final?

Siempre me voy a sentir preparada para dar un buen show, que es lo que importa, independientemente del resultado.

¿Educas tu voz?

Por supuesto. Yo, de hecho, soy vocal coach. Entreno mi voz todos los días a la par que entreno a mis alumnos. El entrenamiento vocal es importantísimo. Es como cuando quieres bajar de peso y vas al gimnasio. Pasa lo mismo con la voz. Mientras más la trabajas, más recursos adquieres y más cosas puedes hacer. Incluso Cristian Rivero lo reconoce. Cada vez que vuelvo a Yo soy siempre hay un crecimiento. Como entreno, siempre voy a volver con un recurso nuevo, y eso va a ser chévere.

¿Qué proyectos tienes para este 2022 con tu propio nombre?

Tengo planeado sacar mi primer single, por fin. Espero sacar música propia con mi identidad, con una voz que tiene muchas cosas por decir y muchas historias que cantar.

¿Con qué estilo?

Me gustaría hacer algo como Nathy Pelusso. Una onda así, con un poco de urbano y reggae.

¿Ya dejaste atrás la salsa?

La salsa y yo tuvimos una relación muy bonita, pero es un camino que ya no se abrirá.

Nunca se dice nunca…

En algún momento colaboraré como lo he hecho con la Combinación de la Habana con “Qué más, pues”, pero no es que yo quiera ser una salsera.

¿Te gustaría hacer una colaboración con Sebastián Palma (su pareja)?

Sería chévere grabar con él.