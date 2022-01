Paloma Fiuza sobre Facundo González: “No hay chance, ya fue, lo pasado pisado”

Tras la serenata ofrecida por Facundo González en pleno programa de Esto es Habacilar, Paloma Fiuza reveló que todo es parte del show.

Paloma Fiuza asegura que Facundo González es solo su compañero de trabajo. Foto: composición Paloma Fiuza, Facundo González/Instagram.

La modelo Paloma Fiuza, integrante del programa Esto es Habacilar, reveló estar feliz con su soltería, y no piensa en alguna relación o en retomar su romance con Facundo González. Tras la serenata y coqueteos de parte del chico reality, la influencer aseguró que no piensa regresar con él porque ya lo ha olvidado y todo lo que hace para ‘impresionarla’ se trataría de una simple broma. Al argentino, quien es parte de los ‘Pitucos del balcón’ del espacio conducido por Johanna San Miguel y Roger del Águila, se le ocurrió en pleno programa del último martes 25 de enero cantarle una romántica canción a la brasileña; sin embargo, ella aclaró que fue parte del show. “Facundo es un showman, muy escandaloso, lo digo para todos y para él también. No hay chance, ya fue, lo pasado pisado , pero nada, es un vacilón, creo que lo está haciendo todo bien, hay que felicitarlo. Formamos un gran equipo y vamos para adelante”, declaró la modelo para las cámaras de +Espectáculos. PUEDES VER: Paloma Fiuza cuenta que vivió en tres países: Me identifiqué más con Perú por su gente cálida Chica reality aclara que su expareja es un compañero de trabajo Paloma Fiuza está convencida de que no piensa regresar con su expareja Facundo González, y ahora que comparten nuevamente set de televisión, asegura que son buenos compañeros de trabajo. “Ni él se lo cree (sobre los coqueteos), pero bueno, es parte del show y nosotros nos divertimos con eso... Por supuesto (le tiene cariño), como compañeros de trabajo, pero nada más”, finalizó. Paloma Fiuza anuncia fechas para su show infantil Hace años, Paloma Fiuza se dedicó a la animación de shows infantiles en Perú y ello la llevó a diferentes partes del país. Ahora, la también bailarina anunció que se encuentra lista para llevar más sonrisas a los niños. “Fechas ya disponibles. Información al imbox”, escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram y en la página dedicada a sus eventos, lo que dejó sorprendidos a sus seguidores. Paloma Fiuza regresa a los escenarios con show infantil. Foto: Instagram.

