Muere el cantante Diego Verdaguer a los 70 años por la COVID-19

El cantante argentino Diego Verdaguer fue hospitalizado hace un mes por coronavirus. Su esposa, la artista Amanda Miguel, se despidió de él con un sentido mensaje.

Diego Verdaguer comenzó su carrera artística a los 17 años. Foto: AFP

La música está de luto. El cantante argentino Diego Verdaguer falleció a los 70 años debido a las consecuencias de la COVID-19. Desde diciembre, el artista estuvo internado en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos, según informó su compañía discográfica Diam Music a través de un comunicado oficial. El comunicado de la familia La familia también lamentó la pérdida de Diego Verdaguer, quien es reconocido por éxitos como “Chiquilla”, “Pájaro que comió, voló”, entre otros. ”Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia está sumergida en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, se lee en el anuncio que publicó su esposa, la también cantante de baladas Amanda Miguel. “Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán un acto público”, se agregó en el comunicado. Además, confirmaron que Diego Verdaguer será cremado en el mismo lugar. Muere el cantante Diego Verdaguer a los 70 años por la COVID-19. Foto: captura Twitter El fallecido cantante comenzó su carrera artística a los 17 años con el nombre artístico de Diego Verdaguer. Junto a su esposa, Amanda Miguel, compartió su trayectoria musical con temas como “La ladrona” y “Él me mintió”. Amanda Miguel le dedica sentido mensaje a Diego Verdaguer Minutos antes del anuncio oficial de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel le dejó un sentido pero corto mensaje en la red social Twitter. “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”, le había escrito el intérprete argentino a las 10.50 p. m. “ Siempre te amaré” , le respondió ella con emojis de flores y corazón a las 12.17 a. m. A las 12.24 a. m., la compañía discográfica de Diego Verdaguer anunciaba que el cantante había fallecido. Ambos habían preparado una gira musical para este 2022 llamada Toda una vida. Los boletos del concierto de Diego Verdaguer y Amanda Miguel ya estaban a la venta. Amanda Miguel le dedica sentido mensaje a Diego Verdaguer. Foto: captura Twitter

