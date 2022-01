Michelle Soifer tras el exitoso estreno de su disco La nena: Transmito con mi voz y mi cuerpo

El primer álbum de Michelle Soifer cuenta con 8 temas y está disponible en todas las plataformas musicales.

Michelle Soifer emocionada por el estreno de su disco. Foto: Instagram

¡Un nuevo éxito! Michelle Soifer estrenó por todo lo alto su primer disco, titulado La nena, en plataformas digitales como Youtube y Spotify. ”Quien tiene flow siente la música y logra transmitir, tanto con su voz como con su cuerpo, esas sensaciones o emociones”, dijo la cantante. Este álbum está compuesto por ocho temas, como “La nena”, “Tempo”, “Tu boca”, “Bye bye”, “Te darás cuenta”, “Bombón asesino”, “Torero” y un feat con Ángel López, exvocalista de Son by Four, en la canción “Yo tengo un flow” (al Callao). Al respecto, la popular ‘Michi’ explicó que cada uno de sus temas está inspirado en etapas de su vida que quiere compartir con sus seguidores. PUEDES VER: Giuseppe Benignini asegura que Michelle Soifer terminó su relación durante una entrevista Es decir, le canta al amor, desamor, al empoderamiento de la mujer, entre otros episodios. Como ejemplo está el single “La nena”, que habla de una mujer empoderada que después de una decepción amorosa se pone más hermosa para ella. El videoclip muestra a Michelle Soifer junto a Rafael Cardozo y Karen Dejo. En “Tempo”, la cantante interpretó a una bailarina de ballet que se deja seducir por el ritmo de kizomba, una melodía pegajosa y con una letra romántica. Michelle Soifer arranca el 2022 con el éxito de su nuevo proyecto discográfico. Foto: difusión/prensa Michelle Soifer ¿Quiénes trabajaron en el disco La nena de Michelle Soifer? Jefry Lozano, mejor conocido como el ‘Cirujano’, fue el encargado de producir. La letra estuvo a cargo del venezolano Daniel Jisa. También participó Denisse Dibós y Arturo Chumbe. Por otro lado, en “Bye bye”, mezcla el género urbano, regueton y hip hop. Tuvo como protagonista de su videoclip, que se grabó en Paracas, al modelo Austin Palao. Incluso, para ese clip, el diseñador peruano Augusto Manzanares, que trabaja con reconocidas estrellas musicales, como Jennifer López, Nati Natasha, Lady Gaga, Cardi B y Thalía, fue el encargado del traje. Michelle Soifer agradece a quienes la apoyaron en este proyecto musical En ese sentido, Soifer agradeció a todos los que hicieron posible este “primer hijo musical”. ”Este trabajo fue bastante duro, sobre todo en pandemia, pero a mi lado estuvieron grandes profesionales y el resultado es muy bueno. Tengo la plena confianza de que gustará al público”, dijo Soifer. 23.1.22 | Publicación de Michelle Soifer revelando la fecha y lista de canciones de La Nena. Foto: captura Michelle Soifer/Instagram

