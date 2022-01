Usuarios critican la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda: “Hasta que un ampay los separe”

¡Lo gritan a los cuatro vientos! Anthony Aranda y Melissa Paredes bombardean las redes sociales con demostraciones de cariño luego de hacer público su romance. Sin embargo, esto no los aleja de las críticas, pues el bailarín fue víctima de comentarios negativos tras subir una tierna foto junto a Melissa.

En la imagen de Instagram, se puede ver al bailarín junto a Melissa. La fotografía iba acompañada de la frase: “Juntos siempre será mi lugar favorito”, la cual atrajo comentarios de todo tipo en la publicación.

Si bien, muchos felicitan a la pareja por vivir plenamente su romance, también hay detractores que juzgan las acciones de ambos.

“Hasta que un ampay los separe”, “Quitan a uno después piden que Dios bendiga su relación”, “Igual van a terminar”, “Lo que mal empieza, mal acaba”, “Veo en sus ojos Anthony, no amas a Melissa”, “No creo que se pueda ser feliz destruyendo un hogar”, fue lo que comentaron los usuarios de dicha red social.

Anthony Aranda sube tierna foto junto a Melissa Paredes en redes sociales. Imagen: Anthony Aranda/Instagram

Anthony Aranda pasa tiempo con la hija de Melissa

Melissa Paredes y su pequeña Mía fueron invitadas a un evento familiar de Anthony Aranda. La ex reina de belleza asistió a la celebración de cumpleaños de la madre del bailarín. La conductora compartió algunos momentos de la velada en su perfil oficial de Instagram.

Entre las historias que publicó, se grabó junto a su pareja y su primogénita. El video más resaltante fue donde se nota la mano izquierda de Anthony y la derecha de Mía. La niña se divirtió al pintarle las uñas al famoso ‘Gato activador’.

Melissa Paredes y Anthony Aranda junto a Mía. Foto: Instagram/Melissa Paredes

Melissa Paredes y el tierno apodo con el que llama a Anthony

Melissa Paredes ya no oculta su amor por Anthony Aranda y confesó, durante su aparición en Mujeres al mando, sobre el apelativo con el que se refiere al bailarín.

Aunque en un primer momento no quiso revelar el tierno apodo que le puso a su nueva pareja, ante la insistencia de sus compañeras decidió mencionarlo en vivo. “Yo le digo ‘bebé’. (...) Él también me dice ‘bebé’, ‘bebita’ me dice”, confesó.