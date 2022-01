Melissa Paredes tendría programa propio y sería reemplazo de Mujeres al mando

Las conductoras de Mujeres al mando confirmaron que el programa saldrá de la señal de Latina a mediados de febrero. Debido a las polémicas apariciones de Melissa Paredes en el matutino, Giovanna Valcárcel sorprendió al dejar entrever que la modelo podría tener un espacio en el canal.

Todo ocurrió cuando la también locutora de radio abordó a la ex reina de belleza debido a que no se presentó en el programa en los últimos días.

“¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) vas a tener un programa propio?”.

Giovana Valcárcel y Thais Casalino confirmaron los rumores del fin de Mujeres al mando. Foto: captura/ Latina

¿Qué respondió Melissa Paredes?

Tras la sorpresiva pregunta de Giovanna Valcárcel, Melissa Paredes no afirmó ni negó la posibilidad de esta oportunidad.

“Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mándame un saludito, ya que estás en la radio”, expresó.

Melissa Paredes Foto: captura Latina

Ethel Pozo comenta sobre salida del aire de Mujeres al mando: “Seguramente van a reinventarse”

Luego de que las conductoras de Mujeres al mando anunciaran el final del programa, Ethel Pozo, quien volverá nuevamente con América hoy, habló sobre la salida de su competencia. Asimismo, mencionó que piensa en la posibilidad de que el formato se reinvente y vuelva a las pantallas.

“ Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo, pero seguramente van a reinventarse . No trabajo en ese canal, pero seguro van a reinventarse. Sabemos que formatos del pasado vuelven. Entonces, cuando hay ganas y esfuerzo, siempre hay trabajo”, expresó a Infobae.