Anthony Aranda es troleado en redes por foto con Melissa: “Hasta que un ampay los separe”

El ‘Gatito activador’ tuvo romántico detalle con su pareja, Melissa Paredes, sin imaginar la reacción de sus detractores.

Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen presumiendo su amor en redes sociales. Foto: Instagram

Anthony Aranda y Melissa Paredes no se cansan de gritar su amor a los cuatro vientos. Desde sus sensuales Tiktoks, hasta sus apetecibles comidas que cocinan juntos, comparten todo tipo de contenido en sus redes sociales para deleite de todos sus seguidores. Esta vez no fue la excepción, el popular ‘Gatito activador’ publicó una romántica foto junto a su amada, reafirmando, una vez más, que su relación va viento en popa. El bailarín posteó la instantánea en su cuenta oficial de Instagram con una tierna dedicatoria: “Juntos siempre será mi lugar favorito”. PUEDES VER: Ethel Pozo olvida a Melissa Paredes: “La persona que conocí ya no existe” Sin embargo, no imaginó que muchos usuarios lo criticarían y hasta le advertirían de una posible ruptura. “Hasta que un ampay los separe”, “Quitan a uno y después piden que Dios bendiga su relación”, “Igual van a terminar”, “Lo que mal empieza, mal acaba”, “Veo en sus ojos, Anthony, no amas a Melissa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus detractores. Publicación de Anthony Aranda. Foto: Instagram Anthony Aranda en el cumpleaños de la madre de Melissa Paredes ¡Más felices que nunca! Luego de que Melissa Paredes oficializara su relación con el bailarín Anthony Aranda, ambos se mostraron cuidadosos con su imagen en público. Pese a ello, decidieron asistir juntos a la celebración por el cumpleaños de la mamá de la exconductora. Ahí también estuvieron en compañía de la hija que Melissa tuvo con Rodrigo Cuba. Melissa Paredes y Anthony Aranda. Foto: Instagram/Anthony Aranda Anthony Aranda comparte momento con la hija de Melissa Paredes Melissa Paredes y su pequeña Mía fueron invitadas a un evento familiar de Anthony Aranda. La ex reina de belleza asistió a la celebración de cumpleaños de la madre del bailarín. La conductora compartió algunos momentos de la velada en su perfil oficial de Instagram.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa