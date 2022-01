María Pía Copello se enrumbó a Colombia para alentar a la selección peruana: “¡Arriba, Perú!”

La exconductora de TV María Pía Copello disfrutó, desde el estadio de Barranquilla, la victoria del equipo peruano tras el gol de Edison Flores.

María Pía Copello disfrutó en vivo y en directo el partido de Perú vs. Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Foto: María Pía Copello/Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa