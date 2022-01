María Pía Copello asistió al estadio de Barranquilla para alentar a la selección peruana

La conductora María Pía Copello viajó hasta Colombia junto a Magaly Medina, Alfredo Zambrano y más amigos para ver a la Blanquirroja.

María Pía Copello asistió al estadio para ver jugar a la selección peruana. Foto: María Pía Copello/Instagram

María Pía Copello y Magaly Medina viajaron hasta Barranquilla con la finalidad de asistir al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde jugó la selección peruana con el equipo colombiano. El último 27 de enero, en una de las historias de la periodista, se observó la presencia de Copello. No obstante, esta vez fue la misma influencer quien se dejó ver en el lugar donde Perú le ganó 1-0 a los cafeteros con su camiseta nacional. De esa forma, confirmó su presencia y lo hincha que es. Minutos más tarde, la tiktoker María Pía Copello subió un video a su perfil de Instagram, donde muestra cómo se pone la camiseta y se va alistando para llegar a darle todo su apoyo a nuestro equipo.